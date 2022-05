Vecino platense dijo que "no descarta la idea de armarse" tras ser víctima de robos y generó polémica

Durante las últimas horas un vecino de City Bell realizó una publicación en sus redes sociales y la misma generó revuelo y un intercambio de opiniones entre los propios habitantes del sector. Uno se mostraron en contra de esa decisión extrema y otros no tanto.

Todo se desprende a partir de la seguidilla de robos ya superó los límites tolerables, tanto que potenció manifestaciones muy fuertes. La comisaría de City Bell es la que tiene jurisdicción en la zona y a la que dirigen la mayoría de los reclamos.

La publicación

“En la madrugada (4 AM) nos quisieron entrar en casa los muchachos de lo ajeno (vecinos de unas cuadras). Por suerte se activó el perimetral y huyeron. Aún así no es grato pasar por la situación. Esto se está volviendo constante. Es la quinta vez. La Policía tardó 25 minutos a diferencia de otros años, que tardaba dos y sin rastrillar la zona. Entiendo que no sea culpa de los policías en sí, sino la falta de apoyo que tienen".

Y agrega: "A los vecinos, les recuerdo que cuando pasen estas situaciones, igual hagan la denuncia, porque cuando más denuncias haya, la estadística nos ayudará a que nos den más recursos. Lamentablemente esto me da la pauta para armarme”.