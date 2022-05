Larreta, de campaña junto a Santilli en La Matanza

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli visitaron ayer La Matanza y mantuvieron reuniones con vecinos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil y dispararon críticas por la inseguridad en la Provincia,

“En todos lados me dicen que la gente después de las siete de la tarde no puede salir a la calle. También nos cuentan que hay varias zonas que todavía se inundan. Todo frente a un gobierno municipal que está hace 38 años, que son los mismos, y no han solucionado los problemas” sostuvo Larreta sobre su recorrida. “La buena noticia es que veo mucha vocación de cambio y eso me entusiasma.” agregó el aspirante presidencial de Juntos por el Cambio.

“El kirchnerismo no tiene decisión política para combatir la delincuencia. Tampoco hay planificación ni una visión clara y contundente de cómo bajar los delitos, cómo enfrentar el avance de los narcos y las mafias”, señaló Santilli.