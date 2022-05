“La tenés adentro", la picante respuesta del Negro Enrique para Shilton por ningunear a Maradona

Héctor el Negro Enrique también salió a contestarle a Peter Shilton, arquero de Inglaterra en el Mundial de México 1986, con una polémica frase muy utilizada por Diego Maradona, autor de los dos goles en aquellos cuartos de final disputados en el Estadio Azteca.

"Peter Shilton: la tenés adentro hace años. Que grande el Diego. Un metro y medio mide Maradona y te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primerió y utilizó todas las mañas del potrero y toda la magia de Fiorito", comenzó el Negro Enrique en un video grabado con su celular que se viralizó.

Luego de recordar la famosa Mano de Dios, Enrique, quien le dio el pase a Maradona para el Gol del Siglo, le recordó a Shilton: "Después te dejó tirado. Te humilló, a vos te humilló, no al resto. La tenes adentro y no importa lo que digas de la camiseta argentina. Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón y vos Shilton perdiste ese partido porque no tenes manos".

Luego, siguió castigando Shilton, y sentenció: “Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenés mano. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”.