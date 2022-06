Botellas y un resbalón en la escena del macabro hallazgo en el lago de La Plata: las hipótesis

El macabro hallazgo de esta mañana en el Parque Saavedra tiene aún muchos interrogantes (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-1-9-37-0-aparecio-un-cadaver-flotando-en-el-lago-del-parque-saavedra-policiales). Pasadas las 8, la Guardia Urbana encontró el cuerpo de un hombre flotando en el lago y a partir de allí empezó un caso que es investigado para saber si murió por causas naturales o se trató de un asesinato.

En medio de la incertidumbre, y con un enorme operativo del que participó la Policía, Bomberos y efectivos dela Científica, el cuerpo fue retirado del lago cerca de las 10:30. En el lugar ya habían puesto manos a la obra los peritos para preservar la escena y buscar pistas sobre la víctima que, según fuentes oficiales consultadas por EL DIA, rondaría los 45 años de edad.

Este diario pudo averiguar que las primeras informaciones indican que se trató de una muerte producto de una caída circunstancial y que el hombre habría estado alcoholizado. Esta hipótesis se desprende a partir de que en la escena del hecho se encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas. También informaron que habría resto de cigarrillos de marihuana.

Se trata de una primera aproximación, ya que la autopsia al cadáver determinará si el hombre presentaba algún tipo de herida, ya sea un golpe, un balazo o una puñalada. Aunque a simple vista no fueron advertidas. Además, por estas horas la Justicia está detrás de las cámaras de seguridad de la zona, para saber si pudieron captar alguna escena que pueda esclarecer el caso. Por lo pronto, la pista más fuerte es que la víctima, en presunto estado de ebriedad, cayó al lago y se ahogó al quedar boca abajo, aunque no se descartan otras hipótesis como la de un pelea previa.

El fiscal de la UFI Nº 6 Marcelo Romero, en diálogo con EL DIA, precisó que "fuimos anoticiados de una persona flotando en el lago del Parque Saavedra. El personal policial especializado de rescates especiales de bomberos logró su extracción. A simple vista era un hombre de unos 40, 45 años, no tiene signos de violencia, estaba bien vestido, y por lo que podemos saber descartamos que sea una persona en situación de calle. No hay documentación y no está identificado".

Pero el funcionario dio un dato clave: "Lo que hay muy cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo son botellas con alcohol, de bebidas alcohólicas, Fernet y otras bebidas que tenemos que identificar". En ese sentido insistió con que "no hay signos de violencia. Hay sí lo que aparenta ser un resbalón en el margen del lago y todo será cuestión de identificarlo y después en la operación de autopsia establecer si hay algún tipo de lesión o de golpe que no pudo ser visto externamente".

En tanto, tiró otra línea de investigación: "Hablan de una pelea, y vamos a recibir un testigo de nuevo en declaración. Hasta ahora fue simplemente una conversación que tuvimos, pero fue de una pelea anoche. Aparentemente según nos dice el personal municipal que hace guardia en las plazas de la ciudad, hay peleas todas las noches y acá se juntan a tomar los muchachos y no sabemos si tiene o no relación esa pelea con esta persona fallecida".

Romero aseguró que "es posible que se haya resbalado y, obviamente en el agua helada, la persona si encima está en estado de ebriedad, dura muy poco lamentablemente". Es por eso que manifestó que pedirá "las grabaciones de toda la noche".