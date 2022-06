EEUU no obligará a viajeros que lleguen en avión, a realizarse test de coronavirus

Estados Unidos levantará la exigencia de un test de Covid-19 para los viajeros que lleguen al país en avión, según anunció este viernes la Casa Blanca. Ante el arribo de la variante ómicron, las autoridades sanitarias estadounidenses habían endurecido los procedimientos para ingresar al país en diciembre de 2021.

Todos los mayores de dos años que abordaran un vuelo desde el extranjero debían presentar un prueba negativa menos de un día antes del despegue, independientemente de su estado de vacunación.

Aún se requiere que todos los viajeros que ingresen por vía aérea a Estados Unidos no inmigrantes y no ciudadanos cuenten con el esquema de vacunación completo y muestren prueba de su vacunación antes de abordar un avión, a excepción de niños menores de 18 años, personas médicamente imposibilitadas de recibir la vacuna y viajeros de emergencia que no tienen acceso oportuno a una vacuna.