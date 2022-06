Rocío Marengo se refirió al allanamiento realizado en una propiedad de su hermano

Inmediatamente de haber anunciado con marcada alegría su compromiso con Eduardo Fort, sin dudas, Rocío Marengo está atravesando ahora un momento difícil. No sólo la modelo está en Chile con coronavirus, además se suma que, en las últimas horas se vio envuelta en un escándalo, luego de que se supo que allanaron una propiedad de su hermano, Alejandro Marengo, donde descubrieron, entre otras cosas, una avioneta robada.

En este contexto, vale recordar que, el hermano de Rocío Marengo fue allanado el miércoles por la Policía Bonaerense en su campo de la zona de Teniente Origone, localidad de Villarino, en las inmediaciones de Bahía Blanca. Así, los efectivos realizaron las tareas de inteligencia correspondientes y establecieron la ubicación de la aeronave en cuestión.

Pero eso no fue todo, también encontraron una camioneta Toyota, que tenía pedido de secuestro, y gran cantidad de armas: una escopeta Remington, otra escopeta doble caño sin marca, un rifle calibre 22, un revólver calibre 44 Magnum, un revólver Tango 32 y cuatro escopetas y carabinas de diferentes calibres.

Ahora, Rocío Marengo se refirió a lo sucedido en su cuenta de Instagram. Compartió una historia en las últimas horas en la que trató de limpiar el nombre de Alejandro. “No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura”, comenzó.

“Lamento que estén ensuciando a un laburante. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado”, continuó la mediática. Y concluyó su mensaje: “Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir. Besos”.

Además, Rocío Marengo declaró a la prensa: “Alejandro va a aclarar todo en la Justicia. Definitivamente hay un mal entendido en toda esta situación. El avión no es robado. Nosotros usamos ese avión continuamente. Lo mostró en redes muchas veces, si es robado no lo mostraría”, sostuvo, en referencia a la avioneta Comanche 250, matrícula LVHST, que su dueño, el empresario Héctor Eduardo Bianco, había señalado como robada el lunes pasado.

Finalmente, y sobre las armas encontradas en la mencionada propiedad, Marengo sentenció: “Son antiguas y estaban de adorno en una pared. Algunas ni funcionan”.