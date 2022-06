Recibió un tiro en su camioneta y afirmó: "Si era 40 centímetros mas arriba me pegaba en la nuca"

Un curioso hecho ocurrió en la zona de 131 y 515, cuando un automovilista que iba con su hija en una camioneta sw4 modelo 2018 blanca, sintió un impacto en su puerta delantera, que le llamó la atención y que según le comentó a este medio, que podría ser de un aire comprimido.

"Venía con mi hija, que la llevaba a Vóley y sentí el impacto. Y obviamente lo que me preocupó que 40 centímetros mas arriba, me rompe el vidrio y me pega en la nuca a mi", comentó Eduardo, el ciudadano que pasó un mal momento, pero por fortuna no terminó herido.