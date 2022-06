VIDEO. Un muñeco de nieve, símbolo de una protesta en La Plata por falta de gas en escuelas

Padres y alumnos de distintas instituciones educativas, reclaman mejoras edilicias. falta de calefacción ante la llegada del invierno y también de transporte. Tal es así, que continúan las manifestaciones en los colegios, pidiendo que el tema se pueda solucionar, para que los chicos puedan asistir a clases y que puedan tener un desarrollo normal en sus actividades.

Mientras no reciben respuesta alguna, los pedidos de escucha se hacen cada vez mas a menudo, reuniéndose en las puertas de los colegios y solicitando la ayuda correspondiente, que parece que no llega.

La comunidad de la Secundaria N 3 de los Hornos harán este viernes un reclamo frente al edificio de la Dirección General de Escuelas, ubicado en calle 13 entre 56 y 57, desde las 9 horas. "Va a ser activo. Habrá cartelería y un muñeco de nieve (en relación al frío), etcétera", informaron. El reclamo es el de siempre: "clases todos los días". "Nuestros alumnos asisten a clases semana por medio, producto de la clausura del subsuelo, además de la falta de calefacción en el edificio", afirmaron.

Silvina, mamá de un alumno de primer grado, habló con EL DIA y contó que esa institución es "la única de La Plata que no tiene presencialidad completa. Tenemos condiciones edilicias deplorables, que reclamamos año tras año, pero hoy nos reúne el frío, en medio de la ola polar". En ese sentido fijo que "mientras los funcionarios están en lugares calefaccionados hoy los chicos no pueden estudiar con el frío que hace en las aulas",

La mujer pidió "buscar la solución" porque, según manifestó, además hay aulas clausuradas "que dejan a muchos chicos sin escuela. Tenemos el subsuelo clausurado y no se puede dar clase porque no nos dan solución. Si no vienen a hacer una ventana nosotros no la podemos hacer". También manifestó que "pasan los años, los gobiernos, los políticos, hay reclamos acá y allá, pero no tenemos una ventana. Queremos una solución urgente para que los chicos puedan estudiar"

Otros casos

Por otra parte, en estos momentos, familias de la escuela Primaria 55 y Secundaria 80, se concentran en la esquina de 28 y 62, para reclamar "los arreglos necesarios para garantizar la educación de nuestros hijos e hijas", según se explicaron. "Basta de frío en los salones, de baños inundados y sin luz. Basta de abandono en las escuelas", solicitan.

A su vez, cerca de las 8.30 horas, padres y alumnos de la Escuela especial N° 524, ubicada en 132 entre 39 y 40, cortan la Avenida 44, a la altura de calle 132. Piden por el regreso del transporte a la institución educativa, para que los alumnos puedan volver a clases.

A su vez, la comunidad de la Secundaria N°73 y la Escuela Media N°38, retomarán con los reclamos por falta de calefacción y se reunirán en 298 y 520 a partir de las 11.30 de la mañana.