Crece la polémica por la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas: advierten sanciones

La decisión de la ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas provocó una ola de reacciones y trajo polémica en diferentes sectores de la política. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dio más detalles sobre la nueva dinámica y explicó qué harán con los docentes que no cumplan.

“Nosotros sacamos una resolución en el marco de un montón de decisiones que venimos tomando hace tiempo, a raíz de las consecuencias de la pandemia sobre los estudiantes, a raíz de la caída en el aprendizaje tanto en escuelas públicas como en privadas”, explicó Acuña en declaraciones a FM Milenium.

La ministra además planteó que el objetivo es que el aprendizaje para los estudiantes sea lo más sencillo posible. “Tomamos una innumerable cantidad de decisiones en este tiempo que tienen que ver con generar nuevas oportunidades, reforzar, acelerar procesos, garantizar que todos los chicos y las chicas tengan las mismas oportunidades, de sacar todos los obstáculos que pueda haber en ese proceso”, sostuvo.

Así, justificó esta nueva resolución: “Una de estas medidas fue regular el uso de la ‘e’, la ‘x’, el ‘@’, en las aulas por parte de los docentes en el momento del ejercicio de la enseñanza con los estudiantes y en las comunicaciones institucionales”.

Si un docente quiere seguir utilizando el lenguaje inclusivo en el aula, la ministra dijo que recibirá una sanción. “Lo primero que tiene que hacer la conducción de esa escuela es explicarle al docente que el foco de lo que hace tiene que estar en los derechos de los estudiantes, no en lo que a él o ella como adulto le interese rebelarse o ponerse en contra. El foco son los chicos”, afirmó.

Respecto a esta penalidad, detalló: “Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones”.

LEA TAMBIÉN El lenguaje inclusivo: entre usos y debates en La Plata

El ministro de Educación de la Nación rechazó la prohibición del lenguaje inclusivo

El ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk rechazó la medida. En una entrevista a Radio 10, el funcionario catalogó la medida de Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta como una “cuestión electoral”.

“Creo yo que leen encuestas y ven que hace un mes Milei hace una exacerbación del machismo y dicen: ‘Acá hay algo, hay que discutir esto’”, expresó Perczyk. Asimismo, agregó que la decisión responde a “sus discusiones ideológicas con un sector que el que ellos disputan, con el liberalismo. Es increíble, son liberales pero prohíben”, señaló.

“Vos les prohibís a los pibes algo y ¿Qué van a hacer los pibes?”, preguntó, asegurando que se usará aún más por la rebeldía característica de la juventud.

El ministro fue tajante en indicar que el lenguaje inclusivo se usa por “causas muy profundas”, puesto que los chicos “no se bancan más la discriminación de género”. Por otra parte, Perczyk, resaltó que en el país existe libertad de cátedra desde 1918, exhortando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a que respeten las leyes.

Con respecto a lo afirmado por Soledad Acuña, quien justificó la prohibición por ser un “obstáculo” para la fluidez y comprensión lectora, el funcionario afirmó que no existe ninguna investigación científica que muestren lo señalado por el ministerio de Educación porteño.

Finalmente reprochó la administración de Rodríguez Larreta por las condiciones sociales, nivel educativo y salario de docentes: “Como no van por ahí… Mejorar las condiciones sociales: las empeoraron. Mejorar la terminalidad de los adultos: la empeoraron. Más días y horas de clases: menos. No entregaron un libro, suspendieron Conectar Igualdad, no invirtieron nada en capacitación docente, con los salarios perdimos”, sentenció.