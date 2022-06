Mascotas platenses: un presupuesto para cada bolsillo

Para muchos platenses, la mascota de la casa, ya sea un perro o un gato, es un integrante más de la familia, al que se cuida y se mima, pero que también implica un presupuesto desde lo económico. ¿A cuánto asciende ese presupuesto? Pues las variantes parecieran ser infinitas de acuerdo a las posibilidades de cada uno, aunque hay gastos inevitables que hacen a una “canasta básica”.

En materia de alimentos, por ejemplo, las variantes son también muy amplias de acuerdo a las necesidades y peso de cada animal.

Una recorrida por comercios platenses, por ejemplo, permite establecer que el alimento balanceado para gatos alcanza un valor de entre 2.000 y 3.000 pesos si es Súper Premium con un contenido de 1,5 kilos; mientras que un Premium de 7,5 kilos promedia los 6.900 pesos para adultos y 7.400 pesos para los mas chicos, al tiempo que el alimento húmedo tiene un precio de 220 pesos en los envases de 85 gramos.

Los alimentos Estándar para gatos adultos en bolsas de 24 kilos varían entre 9.000 y 12.000 pesos, según las marcas, y en contenidos de 15 kilos para gatos de menor edad, los llamados “Kitten”, oscilan entre los 6.000 y 9.000 pesos. En el caso de los alimentos medicados, en tanto, alcanzan precios de entre 2.500 y 4.000 pesos el kilo.

En el caso de los perros, un alimento balanceado Súper Premium varía entre los 750 y los 1.000 pesos el kilo; una bolsa de 15 kilos Premium entre 8.700 y 9.600 pesos; un Estándar entre 400 y 500 pesos el kilo; y un alimento medicado -para animales con distintas patologías- entre 1.000 y 2.000 pesos el kilo.

PRECIOS PARA LA SALUD

Otros de los gastos inevitables, son los referidos a los medicamentos para combatir pulgas, garrapatas y parásitos. Así, una pipeta para pulgas y garrapatas en gatos varía entre los 400 y los 1.300 pesos, según las marcas, y para perros entre los 700 y los 1.500 pesos.

Las pastillas antipulgas y garrapatas tienen un abanico más amplio todavía, dependiendo de si duran un mes o tres meses, el peso del animal y la marca de producto, por lo que varían entre los 700 y los 4.900 pesos.

Los antiparasitarios, en tanto, van de los 150 a los 800 pesos, y en materia de vacunas, las antirrábicas, triple, quíntuple, séxtuple, leucemia felina y tos de las perreras intranasal, varían entre los 1.300 y los 3.000 pesos.

PARA JUGAR Y DIVERTIRSE

En el universo mascotero, los productos para perros y gatos se multiplican hasta niveles inimaginables, ya que hay de todo y para todos los bolsillos tanto en materia de ropa como de juguetes, collares, luces, comederos, bolsos para viajes y un sinnúmero de artículos más. Pero entre los que más se consumen están los collares para perros que van de los 200 a los 600 pesos según tamaño y características, ya sea si brillan en la oscuridad y demás detalles; y para gatos entre los 270 y los 490 pesos; correas entre 500 y 900 pesos; arnés entre 600 y 3.000; o abrigos polar entre 800 y 2.000 pesos.

“La desparasitación y la vacunación son actos médicos; los debe hacer un médico veterinario”

También, bandejas sanitarias entre 500 y 5.000; piedras entre 240 y 1.700; pelotas para gatos entre 100 y 500 y para perros entre 500 y 1.700; cardinas entre 400 y 1.200; bebederos y comederos entre 200 y 7.000 -los hay automáticos y con fuentes de agua-; colchonetas entre 1.000 y 7.000; moisés entre 1.700 y 8.000; o transportadoras entre 3.500 y 30.000, dependiendo de si son de tela, plástico, metal y del tamaño de la mascota.

COSTOS BÁSICOS

Carolina Figueroa (30) es la “mamá” de “Cuqui”, un mestizo caniche que pesa 8 kilos, y de “Gala”, una galga de 23 kilos, que viven juntos y comparten comida y chiches. Y cuenta que “en materia de gastos, cada uno se ajusta al presupuesto que tiene, porque si es por gastar, hay de todo. Lo básico es la comida, y en mi caso compro una bolsa de alimento balanceado Premium de 20 kilos que me dura dos meses para los dos y que está costando unos 6.000 pesos. Después están las vacunas, como la antirrábica y la séxtuple, que es una vez por año y la última vez me costó 1.600 pesos cada una, y los antiparasitarios, que duran unos seis meses y valen unos 200 pesos. Los demás son gastos que se hacen esporádicamente, ropa, collares, chapa identificatoria, chiches, el comedero. Así que no es tanto lo que se gasta, y es mucho menos de lo que ellos te dan en afecto y alegría”.

En el caso de Mariel Sarris, quien es instructora canina y “mamá” de “Rini”, una mestiza rubia de 9 kilos, el gasto imprevisto se le presentó por una necesidad suya de viajar. Debía trasladarse próximamente a Europa y decidió que “Rini” también viajara con ella.

Viaje a Italia

“Ya tenía programado un viaje a Italia para visitar a mi hermano y sacar la ciudadanía, y a Rini no la podía dejar sola, así que me la llevo conmigo en el avión. Averigüé todos los requisitos, que son muchos, y me decidí por Aerolíneas Argentinas, que tiene una política de mascotas y no cobra pasaje extra, sino que lo contempla como exceso de equipaje, viajando conmigo en cabina dentro de un bolso especial, lo que en definitiva me sale unos 30 mil pesos, además de un microchip subcutáneo obligatorio que se exige en Europa y que vale unos 2.500 pesos. Claro que en todo este tiempo tuve que ir entrenando a Rini para que en el avión se porte bien, lo que además servirá para que en Italia pueda también viajar sin problemas en cualquier transporte público”.