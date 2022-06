Matías Defederico filtró chats con el padre de Cinthia Fernández y ella fue al hueso: “Me pedía plata”

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Pese a haberse divorciado hace varios años, las tres niñas son el canal de comunicación entre ellos. Pero, hasta el momento, no pasa una semana sin que los exs se tiren con munición pesada en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Matías Defederico fue quien dio el primer paso para un nuevo escándalo en esta oportunidad, luego de filtrar chats privados que tuvo con el abuelo materno de sus hijas. Jorge Fernández, padre de Cinthia, le contestó un estado de Whatsapp al exdeportista donde le contaba que hacía tres años no podía ver a sus nietas.

En la conversación, Defederico lo insta a no bajar los brazos pese a la tristeza, le explica que hace dos meses que él no la puede ver pero, cuando eso ocurra, Jorge podría ir a verlas a su casa cuando quisiera. Vale mencionar que la semana pasada fue la madre del futbolista la que disparó contra la famosa, a quien trató de mentirosa y de “arruinarle” la vida a su hijo.

El descargo de Cinthia

Como era de esperar, Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Instagram para desglosar el nuevo conflicto en el que se vio envuelta. En primer lugar explicó que hace mucho tiempo que no tiene una buena relación con su padre pero, pese a todo, lo ayuda y se mantiene en contacto constantemente.

La mala relación con su padre comenzó cuando “no me devolvió la plata de un departamento que teníamos los tres, con mi mamá”. “Mi papá es una persona que tiene muchos problemas de salud, es depresivo y tiene problemas emocionales”, contextualizó luego.

Acto seguido, la panelista de América Tv desmintió que le haya prohibido ver a sus hijas y mostró conversaciones donde él cancela los planes para visitarlas. Además, contó que “siempre me pedía plata” y también de ello compartió las pruebas.

El principal enojo de Cinthia Fernández con su padre fue que él publicó en sus estados de Whatsapp un mensaje agresivo contra Ángel de Brito: “Lo atacó a Ángel cuando fue el que me mató el hambre cuando no tenía laburo”. “Cómo vas a insultar a alguien que me ayudó un montón”, lanzó indignada.

Luego de hacer un repaso por su vida y de mostrar infinidad de chats con su padre, donde queda descartado que no tenían vínculo, cerró: “Me veo obligada violentamente a aclarar estas cosas”.