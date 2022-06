VIDEO. El desconsolado llanto de Flor Peña por la muerte de la actriz platense Julieta Vallina

La muerte de la actriz platense Julieta Vallina generó una profunda congoja en todo el ámbito del espectáculo y múltiples personalidades expresaron su tristeza tanto en las redes sociales como en sus ámbitos de trabajo, destacando su capacidad profesional y su calidez como compañera y como persona. Una de las voces más resonantes en ese sentido fue Flor Peña, que tras enterarse del triste desenlace cambió el tenor de entretenimiento de su programa en América TV para referirse a Vallina y hablar del dolor que le provocó su perdida. Las actrices mantenían una relación de amigas tras compartir distintas experiencias en teatro y televisión.

Así fue que en la emisión de ayer de “La Puta Ama”, Flor Peña puso un retrato de Julieta Vallina y la recordó con lágrimas en sus ojos. "Partió anoche de una manera muy rápida que no nos permitió procesar su partida", comentó. "No podía empezar el programa si no les contaba como estoy. Nosotros tenemos una frase que dice que 'el show debe continuar'. Pero yo siempre me peleo con esta frase porque siento que no siempre el show debe continuar".

"Se me hacía muy difícil hoy transmitir la alegría que nosotros transmitimos con este programa. Sabemos que el humor nos sana y nos salva. Pero el humor necesita tiempo", expresó.

Julieta Vallina fue una hermosa hermosa hermosa mujer. Y una gran artista, una gran artista que nos va a faltar. Una artista que hizo todo: teatro, cine, televisión. Tuve el placer de conocerla trabajando. Nos hicimos muy amigas. Compartimos un espacio que para nosotras es sagrado, es cotidiano, como es el camarín, que es en donde uno conoce de una manera profunda a la gente, sobre todo cuando uno hace teatro".

Flor Peña también recordó el momento en que se conocieron. "Nos conocimos en una comedia que realizamos con ella junto a Diego Peretti y Rafa Ferro que se llama Los Vecinos de Arriba. Había trabajado antes con ella, pero no nos habíamos hecho tan amigas. Esa comedia nos hizo muy felices arriba y abajo. Compartimos muchas charlas muy profundas. Ella era una mujer muy hermosa, muy sincera, muy frágil y a la vez muy fuerte. Quiero abrazar a su familia, su madre, su padre y sus hermanos. Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente siempre te deja un vacío y la necesidad de repensar muchas cosas".

Antes de abrir el programa, Flor Peña le había dedicado a Julieta Vallina unas sentidas líneas desde su cuenta de Instagram: "Tengo una tristeza infinita mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida (...) Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto tanto... Pero sé que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo por siempre. Nos volveremos a ver".