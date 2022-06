Julieta Vallina: una gran pérdida para la actuación y una gran pérdida humana

Madre, actriz, docente, amante del dibujo y la pintura. Inquieta y sensible. Querida por su calidez y compañerismo, respetada por su virtuosismo interpretativo, por su bestia escénica. Todo esto y mucho más fue Julieta Vallina, nacida y formada en La Plata, a quien la colonia artística local y nacional llora por su prematura muerte, a los 50 años, producto de una enfermedad terminal.

La noticia del fallecimiento de la actriz de teatro, cine y televisión fue confirmada ayer por la Asociación Argentina de Actores, y generó una ola de repercusiones entre colegas, directores de teatro y televisión, figuras de los medios, amigos y conocidos que lamentaron esta gran pérdida profesional y humana (ver aparte).

Hasta fines del año pasado había sido parte de “Lo escucho”, una exitosa comedia francesa dirigida por Carlos Olivieri en la que compartió escenario con el “Puma” Goity y Jorge Suárez en el Metropolitan Sura. Vallina, que en febrero de 2021 había asumido como directora de La Comedia de la Provincia de Buenos Aires, dirigió el año pasado su propio espectáculo, “Indagaciones sobre el amor”, que se ofreció por streaming. En marzo de este año había prestado su voz a “Primavera”, un texto de Sol Rodríguez Seoane que se escuchó en el marco del proyecto “Jardín Sonoro” en el Botánico.

Durante la pandemia, se había mantenido en acción dándole batalla al “mientras tanto”, esperando el reinicio de la actividad. Al principió le costó pero después se adaptó a la virtualidad: dio clases por Zoom, participó en un podcast para Spotify, leyó a Levrero por Instagram y hasta fue parte de “Murciélagos”, la primera película filmada durante la cuarentena -dirigida por Tamae Garateguy- en la que con un telefonito Samsung se filmó en su casa con la ayuda de Adela, su hija adolescente, con quien vivía en la Ciudad de Buenos Aires.

SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Hija del docente, realizador y crítico cinematográfico Carlos “Chino” Vallina, de quien mamó su amor por el cine art, su ingreso al universo de la actuación fue tímido, un poco postergado por su pasión por el dibujo y la pintura -llegó a hacer hasta quinto año de la Licenciatura en Artes Plásticas la FBA de la UNLP-. Pero pronto comprendió que la interpretación era lo suyo y, desde entonces, nunca supo cómo dejar de hacerla. “Es casi compulsivo, tengo una necesidad constante de producir actuación y pienso todo el tiempo en sus términos. Igual no sé si es lo que mejor me sale, intento ser mejor madre que otra cosa, espero que algún día se vean los frutos, es lo que más me gusta hacer”, contaba, entre risas, en una entrevista con este diario en 2013. En ese entonces, protagonizaba una adaptación de “Triste Golondrina Macho” -en el Complejo Teatral San Martín- con dramaturgia, dirección y actuación de su amigo platense Blas Arrese Igor, que también incluía las actuaciones de Romina Gaetani y Guillermo Arengo, padre de su hija.

Formada como actriz y docente en la Escuela de Teatro de La Plata, Julieta terminaría mudándose a Tigre, en donde dio clases de dibujo, además de tener allí sus primeros papeles como actriz y titiritera en el Parque de la Costa. Paralelamente, volvía a La Plata a presentar obras de teatro independiente -en El Princesa en 1993 fue parte de “Maluco”, bajo la dirección de Quico García- y en una de esas funciones fue descubierta por uno de los grandes directores de la escena teatral porteña, Daniel Veronese, que la convocó para “Periférico de Objetos” junto a Dana Alvarado y Emilio García Wehbi. Corría el 2000 y esa experiencia, contó en aquel entonces, “me abrió muchas puertas y fue cuando comencé a trabajar de forma profesional”.

Con Veronese trabajaría en otros tantos espectáculos (“Espía a una mujer que se mata”, “Un hombre que se ahoga” y “Belleza cruda”) y, con el tiempo, sería convocada por grandes directores como Lola Arias (“Poses para dormir”), José María Muscari (“Electra Shock”, “Fetiche”), Mariano Pensotti (“El pasado es un animal grotesco”) y, entre más, Javier Daulte (“Macbeth”, “4D Óptico”).

Aunque en algún momento supo definirse como “un bichito de teatro”, pronto su trabajo trascendió las tablas y llegó a la televisión. Su primer gran papel fue en “Vidas robadas”, aunque rápido le seguirán ficciones como “El Donante”, “Tiempos Compulsivos”, “La fragilidad de los cuerpos”, “Loco por vos” y, más acá en el tiempo, “Quiero vivir a tu lado” y “Tu parte del trato”.

Durante la pandemia, que entre otros proyectos frenó el avance de “Asuntos pendientes”, la última obra de Tato Pavlovsky que iba a protagonizar con Daniel Fanego y para la que estaba haciendo bocetos de vestuario y escenografía, Julieta se dio el tiempo para pensar que lo que más le gustaría hacer, cuando se pudiera, sería, para orgulloso de su padre, cine.

“En este momento, me inclino más por el cine, que en los últimos años me habían empezado a llamar un poco más”, contó en la última nota con EL DIA en junio de 2020. La actriz, que había debutado en la pantalla grande en 2003 con “El delantal de Lily”, con dirección de Mariano Galperín, se había lucido en otros filmes como “Amor de película”, “El Potro”, “El fútbol o yo”, “El año del león”, “El muerto cuenta su historia” y, entre otras, “Vaquero”, de Juan Minujín.

Entre sus últimas intervenciones profesionales con esta ciudad, Julieta había sido parte durate el ASPO del ciclo virtual Tertulias en el Coliseo en el que se refirió a “La actuación: el oficio del actor”. En esa charla, compartió su experiencia con la intención de que, tal vez, “pudiera inspirar a algún joven platense con ganas de dedicarse a la actuación, como lo fui yo alguna vez”.