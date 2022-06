La angustia de una fotógrafa platense: en un robo perdió toda su vida profesional

"Siento que me arrancaron una parte grande de vida". Con esa frase, y en medio de la angustia, describió una fotógrafa platense que en los días fue víctima de un robo y en el que la despojaron de muchas de herramientas de trabajo.

Lucía tiene 28 años y hace una década que trabaja en la fotografía y como suele ocurrir en muchas profesiones al ritmo de su experiencia laboral van logrando un crecimiento en lo que respecta a equipamiento. Todo eso se le derrumbó en segundos en un episodio de inseguridad cuando uno o más delincuentes se metieron a su departamento ubicado en la zona de 4 y 64 aprovechando que ella no estaba y le robaron absolutamente todo.

"Más allá de lo económico y las pérdidas en ese sentido, se llevaron dos discos rígidos de escaso valor pero que tienen trabajos que hice a lo largo de estos diez años, incluso fotos mías de viajes e información personal que a nadie le va a interesar pero es mi vida", le contó Lucía a EL DIA y agregó: "Si tuviera que presentar un curriculum ya no tendría material".

La víctima dio algunos detalles de cómo fue el robo. "El viernes a la mañana me fui de mi departamento porque trabajaba en el country de Estudiantes, entraba temprano y, como terminé tarde, decidí quedarme en lo de mis viejos que viven en Villa Elisa. Trabajé todo el fin de semana y cuando volví el domingo por la tarde al departamento me encontré con que estaba todo revuelto, basura en el piso incluso. En ese momento me agarró la desesperación y a la vez el miedo de que quienes habían hecho eso sigan adentro. Llamé al 911, a mi socio y a mi papá. Se llevaron un TV, parlantes, discos rígidos, mi computadora que me había comprado con mucho esfuerzo, el mejor lente que yo tenia, dos discos rígidos donde yo tenía todo, trabajos viejos y trabajos que todavía no había entregado Información personal, fotos de viajes, flashes, luces. Mi vida profesional entera".

"Lo que más quiero que se sepa es que esos dos discos que me robaron no tienen buen valor económico, no van a sacar un rédito de ahí pero está lleno de mis cosas, el trabajo de toda mi vida, trabajos que aún no había entregado. Lo mismo con la PC, tengo toda información mía además de que la única posibilidad de acceso es con mi huella digital", insistió la fotógrafa dejando claro que lo que más le interesa es recuperar parte de su vida profesional.

PEDIDO DE AYUDA

En tanto que si bien, la fotógrafa hizo la denuncia por el robo y los peritos buscaron rastros, hasta el momento nada se sabe de los delincuentes. Además, Lucía implora que si alguien ve o sabe algo de sus cosas se comunique al teléfono 2214772272.