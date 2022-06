Los amigos de Alina le dicen que “salga de ahí” y que el “Muñeco” es tóxico

La relación de Alina Moine y Marcelo Gallardo ya es tan conocida que ni siquiera es un secreto a voces: la patria entera conoce del vínculo, y sin embargo nunca blanquean, y según se comenta, es por culpa del “Muñeco”.

Y a tal punto se retrasa la confirmación oficial, a tal punto se retrasa la posibilidad de salir en público y vivir una vida normal de pareja, que desde el entorno de Alina, según reveló Paula Varela, quieren que “salga de ahí” y que se trata de “una historia tóxica”.

“Sus amigos y gente cercana le han aconsejado muchas veces que salga de esta historia. Los amigos sienten que es una historia tóxica”, explicó la panelista de “Socios del Espectáculo”.

Es que es una historia clásica, típica: uno de los dos de la pareja está en pareja, promete que se está separando que hay que mantener en secreto el romance, y la historia avanza entre promesas de que lo otro se va a terminar, pero el tiempo pasa y a las promesas se las lleva el viento...

En ese sentido, Alina sigue esperando que las promesas se cumplan, pero Gallardo no termina nunca de confirmar su separación definitiva de Geraldine la Rosa, la madre de sus cuatro hijos, y por eso, no confirma con Alina. Y mientras “ella vive de promesas de él, que confía, pero que nunca llega el blanqueo”, afirmó Varela, desde el entorno de la rubia le dicen que nunca va a dejar a la madre de sus hijos...

Gallardo se las habría arreglado recientemente para llevar a la conductora de ESPN de viaje por Europa y pasar desapercibidos, pero al entorno de Alina tanto secretismo no le cae bien. Sin embargo, contó Mariana Brey, la blonda, ex pareja de Carlos “Chapa” Retegui, “está muerta de amor por Gallardo y a su personas más íntimas y cercanas les cuenta, no desde hace dos meses, sino desde hace muchos años que tiene una relación con él. Está enamorada, por eso lo cuenta, no porque es una loca a la que no le importa nada y va por todo”.

Pero, agregó Karina Iavícoli, en la vida de Gallardo todo sigue como si nada, con Geraldine la Rosa, su esposa y madre de sus cuatro hijos “siguen haciendo la vida como siempre” y, ante los rumores de relación con Alina se reunieron con la familia, pero él negó todo.

“Lo que me cuenta el entorno más íntimo de Marcelo Gallardo es que hubo una reunión familiar por los rumores que dicen que tiene una relación con Alina Moine y él dijo ‘no, de ninguna manera. Eso es mentira’”, afirmó la periodista.

“El Señor Gallardo desmiente la relación. Eso no significa que la relación no exista. Que él a su entorno, a sus amigos, a su familia le diga ‘yo con Alina no tengo nada que ver’ es otro tema”, sumó Brey.

Al final, termina siendo cierto aquello de que en todo relación hay uno que ama y otro que se deja amar.