“Real self”: de qué se trata la experiencia de las máscaras que corre de boca en boca

Para que nadie se reconozca, los participantes deben cambiarse con la misma ropa. No se permiten teléfonos

El boca en boca, por estos días, está susurrando sobre una experiencia de la que nadie tiene demasiadas certezas -sólo que se hace con máscaras un poco siniestras- pero sí muchas dudas. ¿Es una obra de teatro? ¿Una sesión de terapia grupal? ¿Una clase de entrenamiento escénico? ¿Una propuesta lúdica? Puede ser lo que cada uno de los participantes quiera que sea, y más.

Se llama “Real self”, viene de afuera y está causando sensación desde el porteño Centro de Convenciones Buenos Aires (al lado de la Facultad de Derecho), donde se acaba de estrenar. La definen como una experiencia inmersiva, artística y tecnológica en la que todos los participantes se ven igual.

Despojados de ropas y elementos, las personas deberán ponerse encima de sus ropas un overol, que incluye botas, guantes y hasta capucha sobre la que tendrán que ponerse luego la máscara de facciones rígida blanca. ¿El motivo? Que nadie pueda reconocerse entre sí.

A través de una voz en off, música original y un mapping 360 grados sobre las dimensiones del espacio, los participantes serán guiados a través de diferentes consignas a experimentar diferentes emociones durante una hora y media.

Se trata de una experiencia individual y, al mismo tiempo, colectiva que invita a dejar salir el verdadero yo, actuando en el anonimato total, sin la presión del entorno, del contexto, sin la punzante mirada acusadora del otro detrás de la oreja.

Cada participante será provisto de un overol con capucha, guantes, botas y una máscara blanca

Un llamado a liberarse de prejuicios, secretos y presiones. Una propuesta en la que nada está prohibido y en la que son bienvenidos los abrazos en círculos de contención entre desconocidos que sufren o celebran por lo mismo.

Echarse, sentarse, caminar, correr, bailar. Reírse, llorar. Responder que sí, responder que no. No responder. Rebelarse. Todo es bienvenido en esta propuesta inusual y disruptiva que a algunos les sirve para reflexionar (sobre lo fallados que estamos, sobre lo carentes que somos en muchos sentidos, sobre lo empáticos que podemos ser con el desconocido, sobre lo lindo que se siente ser acariciado, ¿quizás?) y a otros, más escépticos, para pasar el rato y ya.

“Real self”, de la que no contaremos mayores detalles para una mejor experiencia, es una paradoja: una invitación a sacarse la careta que llevamos en la vida.

Tecnología y arte se combinan en esta experiencia inmersiva que invita, desde el anonimato total, a ser real

Una recomendación: si van en grupo, separense, y no hagan “trampas” con códigos de reconocimiento. Otra: vayan con ropa cómoda, preferentemente pantalones y zapatillas (todas sus pertenencias van a quedar resguardadas). Una más: vayan temprano porque, una vez iniciada la experiencia, no podrán ingresar. La última: no está permitido ingresar con celulares -quedarán guardados en lockers individuales- por lo que los que quieran sacarse las fotos pal insta tendrán solo cinco minutos, mientras se cambian, antes de que la alarma llegue a cero y la pregunta comience a correr: ¿te animás a ser real?

Con idea y dirección de Jabo Drucaroff, director de espectáculos y experiencias inmersivas que incluyen prácticas terapéuticas y meditaciones en movimiento (“Gloomy Eyes”, “Paper Birds” y “Machitún”); coordinación general de Barby Esses, exitosa y premiada creativa publicitaria además de guionista y redactora; y música original de Dylan Lerner, “Real Self” es una producción de Ozono y Preludio sólo apta para mayores de 16 años.

El Centro de Convenciones Buenos Aires está ubicado en Figueroa Alcorta 2099. Las funciones son miércoles, jueves y viernes (20.30 y 22.30). Sábados y domingos (18.30, 20.30 y 22.30). Las entradas (incluyen la máscara, el overol y los demás accesorios que se pueden llevar de recuerdo) están a la venta en realselfexperience.com. Los accesos son más baratos si van en grupo. El estacionamiento del predio cuesta 150 pesos la hora.