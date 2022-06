VIDEO. Ola de robos en Los Hornos: los comerciantes fueron a la comisaría y pidieron “más policías en la calle” 

Los comerciantes de Los Hornos siguen preocupados por la alarmante ola de robos de las últimas semanas y en la tarde de hoy mantuvieron una reunión con autoridades policiales de la localidad con la idea de plantear la terrible situación que atraviesan y escuchar medidas tendientes a frenar el asedio de la creciente delincuencia, ya que aseguran que "de nuestra parte hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y la situación es cada vez peor".

En la jornada de hoy los comerciantes lamentaron que "a los robos vecinales se sumaron los de la zona comercial. Son robos diarios que se producen sobre la avenida 137". La gota que colmó el vaso fue el robo ocurrido el martes a la noche en un local de ropa de 137 y 63, en donde un delincuente irrumpió destrozando un vidrio con la finalidad de hacerse de la recaudación. "Hoy no estás seguro ni siquiera dentro del local. Fíjense que el otro día el marido pasó a buscar a su esposa para darle más seguridad y en ese momento la atacan. No estás seguro en ningún momento", dijo.

Los comerciantes sostienen que ante los constantes robos adoptaron múltiples medidas de seguridad pero no han tenido éxito. "Hace una semana conseguimos que se sumen patrulleros. Pero no hay nada que los frenes. Encima todo ocurre en el centro comercial que es la zona más protegida. Fíjense que le robaron a una mujer que estaba cerrando el local", manifestaron.

"Ya hemos puestos alarmas vecinales, colocamos cámaras, pedimos más policías, armamos grupos de WhatsApp con policías y funcionarios. Pero cada día que pasa es peor", enfatizaron.

"La realidad es que Los Hornos es muy grande. Las autoridades no se dan cuenta de eso. Nos arreglan con tres patrulleros más, pero no damos abasto. No hay policías en la calle, no se ven. Envían agentes de la comisaría y el comando, pero no los ves. Y lo que necesitamos es eso, más policías en la calle", reclamaron.

Asimismo, describieron que "los robos son a dos cuadras de la comisaría. Te encañonan, se llevan la plata y la policía tarda media hora en llegar. Nosotros más que esto, protestar, no podemos hacer".