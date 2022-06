Del 10, para el 10: la camiseta de Brahian Alemán llegará a manos de Lionel Messi e irá a su museo

Luego del encuentro y el pedido de Lionel Messi a Eugenia Laprovittola, una joven hincha de Gimnasia que le entregó un cuadro al jugador del PSG, se dio lo que se esperaba: el capitán argentino pidió una camiseta del Lobo para su colección y le concederán el deseo.

En una nota publicada por este medio (Vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-14-11-20-0-la-particular-historia-de-eugenia-laprovittola-supuesta-hija-de-maradona-que-se-saco-una-foto-con-messi-espectaculos), la supuesta hija de Diego Armando Maradona, había dejado alguna pista de lo que iba a ocurrir: uno de los estandartes del Gimnasia de "Pipo" Gorosito, Brahian Alemán, se comunicó con ella para avisarle que sería él mismo el que le entregue la camiseta, para que ella la despache hacia su familia, ya que Lio volvió a Francia.

Y fue así, que en las últimas horas, apareció en Estancia Chica, predio donde se entrena el plantel, y lograron la foto que ilusionó a todos sus hinchas, que repercutieron el caso de buena manera en redes sociales.

"Eso si me emocionó. En el momento en que yo me abro para que me firme la camiseta y yo sabia que era de Gimnasia, y le digo: ´Es la del Diego´. Me da orgullo ser la encargada de llevarle la casaca del Lobo. Amo a Gimnasia. Si no fuera por Gimnasia, yo no hubiese podido disfrutar nada de Diego. Para mi, Gimnasia es lo mas grande que hay", había declarado Eugenia a EL DIA.