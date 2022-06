La particular historia de Eugenia Laprovittola, la supuesta hija platense de Maradona, que se sacó una foto con Messi

Su nombre es Eugenia Laprovittola, una joven platense de 26 años, que hace varios meses atrás, se hizo conocida por una supuesta vinculación con Diego Armando Maradona, quien podría llegar a ser su padre. Ella misma fue quien reveló que el hijo del 10, Diego Junior, fue el único que se opuso a que su búsqueda por conocer su identidad avanzara.

“Yo sabía que esto podía llegar a pasar. Me la veía venir desde otro lado, pero no de Diego Junior. Dije: ‘él me va a entender’. Porque lo que estoy pasando ahora él ya lo pasó y lo pasó peor. Lo que la gente dice que es mentira, él pasó todo eso”, había declarado en Intrusos del Espectáculo, programa de América.

Pero la historia no viene por ese lado. Si bien, tiene relación con otro 10, se hizo viral una visita que la misma Eugenia decidió hacer. En Rosario, fue a visitar nada más y nada menos que a Lionel Messi, que lleva algunos días de vacaciones allí. El jugador del PSG puso los ojos sobre un retrato que lo tenía a el mismo acomodándose la cinta de capitán y que le llamó la atención lo bien que estaba realizado. Por eso lo pidió y fue la misma artista quien se lo llevó.

"Conozco a su hermano y nos fuimos desde Berisso, teníamos un cuadro que nos pidió Leo. Me firmó dos camisetas triperas. Le dije que era la del Diego", expresó Eugenia en redes sociales. Eugenia cuenta que Messi les dijo: "¿Son del Lobo, viven en La Plata?", a lo que todos afirmaron. "Nos preguntó por el Lobo y me pidió una camiseta de Gimnasia para su museo", manifestó con entusiasmo. ¿Le harán llegar una al 10 próximamente?.