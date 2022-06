El gasoil entre 12 y 13 por ciento arriba en la Región

El combustible de la producción y el transporte, volvió a modificar la ecuación de costos para empresarios y comerciantes, con un nuevo aumento que, en la Región, tiene un techo del 13 por ciento pero en otros puntos del país puede alcanzar el 18 por ciento, se informó desde la Federación de Entidades de Combustibles.

Juan Carlos Basílico, titular de la Unión de Expendedores de Combustibles de La Plata y tesorero de la Federación -entidad que nuclea a los “estacioneros” del país-, explicó que “en La Plata el aumento del gasoil está entre el 12 y el 13, según la empresa que lo vende”, dijo en referencia a las diversas petroleras que constituyen oferta en las estaciones de servicio de la Región.

El precio varía de acuerdo con las regiones del país donde se cargue. “Es según las empresas y el lugar. La diferencia es por el flete. En el interior del país, quizás en las zonas del norte donde hacen transporte para Paraguay o Brasil, puede llegar al 18 por ciento”.

A principios de mes, cuando se ensombrecía el panorama de la provisión de gasoil en las estaciones de servicio de buena parte del país, desde la cámara de estaciones se analizaba que ese era el impacto de un cuello de botella generado por el incremento de la demanda ante una oferta restringida por las dificultades para importar. Puntualmente, se señalaba que el precio en el surtidor no alcanzaba a cubrir esos costos de importación. Entonces, llega menos al país.

En esa misma línea, Basílico analizó ayer que si el aumento como que el que aplicó ahora, “es el costo que hay que pagar, está bien porque es una vergüenza ver los camiones parados al costado de las rutas”, dijo aludiendo a la falta de combustible para mover granos en el centro y norte del país.

“La suba (de precios) se da a nivel internacional. En todo el mundo falta combustible. No es sólo en Argentina. Acá, más que nada, el problema es el precio: estuvimos diez meses sin aumento, con todo lo que aumentó el resto de las cosas”, dijo en relación con la situación que se registró en 2021, hasta que se levantó el pie de los precios en febrero.

Entonces, la suba fue del 11% y en dos etapas sucesivas se sumaron aumentos hasta completar un 31%. A eso, ahora se suma el retoque del 12 y 13% .

Los aumentos que se aplicaron en los últimos meses al gasoil también alcanzaron a la nafta. Así, ayer se analizaba en el sector como probable un nuevo incremento sobre ese combustible.

La política de precios, en opinión de Basílico, no solo complica la provisión. “También complica la sostenibilidad de las estaciones de servicio, porque nosotros tuvimos que dar un aumento del 48% a los empleados”, dijo.

En este escenario, el dirigente aseguró que la Región no tiene dificultades para abastecer la demanda de gasoil. “En La Plata estamos bien. Si no les entregan hoy será al otro día. Así que sin combustible no se van a quedar”, dijo sobre los pedidos que realizan a sus proveedores las estaciones de servicio de la Región.

A la vez, puntualizó que tampoco se registran dificultades en los puntos de concentración turística de la Costa Atlántica y Córdoba.

Precios

En una estación de servicio YPF de Barrio Norte el aumento del precio del litro de gasoil impactó de forma diferente en sus dos líneas común (Diesel 500) y premium (Infinia Diesel). Luego del anuncio oficial, en el caso del diesel 500, el valor pasó de $121 a $135,6.

En tanto que para el caso del Infinia Diesel, pasó de $156 a $185.

En tanto, en una estación de servicio Axion del centro platense, el precio del gasoil común (Diesel X10) se fue a $147,5, mientras que la línea premium (Quantium) se disparó a $189,8.

Por otra parte, en estaciones de servicio Shell de La Plata por la mañana la pizarra se mantenía sin modificaciones tras la autorización del gobierno nacional. No obstante, los estacioneros se mantenían expectantes a lo que pudiera ocurrir en las próximas horas.