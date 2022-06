Quiso comprar cocaína y le dieron jabón en polvo: lo balearon cuando fue a reclamar

Un hecho llamativo ocurrió en la localidad de Rafaela, Santa Fe, donde un hombre fue baleado en la pierna por un vecino. Según le destacó la víctima a la Policía, el mismo fue a quejarse con su agresor ya que quiso comprar cocaína y le dio jabón en polvo.

La Policía santafesina tomó cartas en el asunto cuando notó la presencia del hombre herido en plena vía pública. Luego de que lo frenen por su estado, el mismo confesó lo que había ocurrido y se mostró indignado, ya que se sintió estafado: "No me vendieron mi droga y además me dispararon". Ante esto, la víctima fue atendida por una ambulancia y lo llevaron hasta el hospital local, para que le curen la herida. Ante esto, los efectivos policiales se dirigieron hasta la vivienda donde ocurrió el hecho y detuvieron a dos jóvenes por el disparo.

Ante esto, se inició una causa por "venta de droga falsa" y se mantiene demorados a las dos personas imputadas, por estar detrás del negocio. Por su parte, el individuo herido se mantiene internado y se recupera de manera favorable.