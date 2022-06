Otra diputada del FdT apuntó a Guzmán

“Guzmán cumplió una etapa cuando se firmó el acuerdo con el FMI”, aseguró la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, cercana a los Kirchner. “Hace falta una cosa más potente”, apuntó. También dejó un mensaje para el presidente Alberto Fernández: “Tiene la última palabra, pero no la única”.

La presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara baja insistió: “Lo dije y no quiero que caiga en una cosa repetitiva ni que se tome a mal. Yo creo que Martín (Guzmán) cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo, con un rol importante. Pero me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones sobre esta construcción de este camino a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político. Estamos muy complicados, el mundo está patas para arriba y el país también. No alcanza con un ministro, hace falta una cosa más potente”.

Consultada en una entrevista que le hicieron en el canal LN+ fue más allá sobre una posible renuncia del ministro de Economía: “No hay que tener miedo a los cambios de nombres ni aferrarse a las personas cuando uno en definitiva está de paso. No está bueno. Estamos todos preocupados. Un cambio está bien, si es un cambio para políticas más certeras. En eso ya Martín (Guzmán) tiene un poquito de desgaste por lo que significó la pandemia, el acuerdo con el Fondo”.

Sobre el Presidente, Moreau sostuvo: “Obviamente Alberto es el Presidente que eligió nuestro espacio político y eligieron los argentinos. Es el que tiene la última palabra y a él le tengo el mayor de los respetos y cariños, pero también creo que no es la única palabra dentro de este espacio. Hay otros actores que deben ser escuchados y deben ser tenidos en cuenta”.