Los Hornos, con descontrol: fiestas ilegales, excesos y graves amenazas

Una situación límite, que “tranquilamente pudo haber terminado en una tragedia’’, tuvo lugar ayer por la madrugada en un sector de Los Hornos separado apenas por diez cuadras de la denominada “Megatoma”.

Una fiesta clandestina, que fue desactivada en la zona de 67 y 140, terminó con un matrimonio apuntados con un arma de fuego y amenazado de muerte, presuntamente, por los organizadores de esta reunión ilegal, que sería “una más de las juntadas que se vienen denunciando desde hace más de cuatro años”.

Este alarmante hecho solo es la punta del iceberg de una situación mucho más compleja, que viene padeciendo esta localidad platense.

Los atracos en la zona comercial en los que se aplican todo tipo de modalidades. Las entraderas y escruches que se encuentran a la orden del día. Los robos callejeros perpetrados por motochorros que, emulando la dinámica de la jungla, acechan en las calles a sus víctimas y se lanzan al ataque cuando las perciben solitarias. El vandalismo y el ensañamiento con los establecimientos educativos en donde, a decir de los educadores, ya no queda nada más por robar porque “simplemente ya se han llevado todo”.

Se trata de situaciones que vienen siendo expuestas diariamente por los vecinos de Los Hornos.

Por caso, hace tan sólo unas jornadas, un grupo de comerciantes se presentó en la puerta de la comisaría tercera para enarbolar un pedido de inseguridad ante la fuerte escalada de episodios de inseguridad.

En las últimas horas, un nuevo hecho se sumó a esta serie de vicisitudes negativas. Un matrimonio que sólo pretendía descansar para enfrentarse al día siguiente a una nueva jornada laboral terminó viviendo un escenario diametralmente opuesto. El insomnio y la preocupación se apoderaron de ellos por un amedrentamiento.

La reunión fue desactivada tras varios llamados al 911 / Archivo

SIN PERMISO NI HABILITACIÓN

Todo ocurrió cuando una pareja se acercó, como ya lo habían hecho en varias ocasiones anteriores, a solicitar que “bajaran el tono” de la música y que “dejaran descansar a los vecinos que al día siguiente deben madrugar para trabajar”.

Pero lejos de disculparse y enmendar el error, aquel pedido fue interpretado por el grupo de sujetos que se encontraba en el convite como el peor de los agravios.

La reacción fue lógica, si se tiene en cuenta que la necesidad de descanso de esta familia colisionaba de manera brutal con sus planes de continuar de fiesta toda la noche.

Según estiman los investigadores todo apunta a que en ese lugar se estaba recaudando dinero con el cobro de entradas y con la venta de bebidas alcohólicas. Todo, según fuentes policiales, en un marco de ilegalidad.

Es que, según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Tercera, a la que tuvo acceso este diario, la convocatoria se habría realizado en una vivienda de la zona de 67 y 140, y se trataría de “una fiesta electrónica sin permiso ni habilitación y en donde cobraba entrada”.

Hasta el momento no hay certezas sobre si el autor de la amenaza fue un asistente o uno de los organizadores.

Lo concreto es que tras los enérgicos y desesperados planteos que hizo la frentista junto a su marido, un sujeto salió del lugar, se acercó al matrimonio y levantó levemente su campera con su mano derecha.

Ambos alcanzaron a ver que del pantalón del sujeto, a la altura de la cintura, asomaba una empuñadura de color negra y una fina franja plateada que reflejó los destellos de las luminarias.

Aquel leve y amenazante movimiento le bastó a la pareja para abandonar la escena raudamente para poner a resguardo su vida.

UN CALVARIO DE CINCO AÑOS

Esta situación fue el colofón de un calvario que vienen soportando desde hace varios años. Si bien en reclamos anteriores habían lanzado algún que otro insulto a más de un vecino que se acercó a reclamar, con lo de ayer “se cruzó un límite muy delicado”.

En diálogo con EL DIA, los damnificados indicaron que ahora no sólo deberán convivir con los ruidos molestos sino que también con un vendaval de amenazas y gestos que, según dan por descontado, comenzarán a recibir en las próximas horas cuando cada integrante tenga que salir a la calle a cumplir con sus responsabilidades.

“miedo por las represalias”

“Ahora tenemos miedo por las represalias, necesitamos que el Intendente nos escuche y nos brinde protección”, precisó.

“Tengo a mi hijo en tratamiento, mi esposo ingresa a trabajar a las 5 y media de la mañana, y padecemos esto como todos los vecinos hace años, sin justicia, ni multas. No tenemos respuestas”, detalló la víctima.

“Se radicaron más de 50 denuncias porque la música continúa hasta las 8 de la mañana. En el patio encontramos todo lo que consumen y nos tiran a través del tapial. Los jóvenes bajan con bolsas de alcohol, gritan, nos estacionan en el garaje, totalmente fuera de sí, posiblemente bajo los efectos de sustancias que no queremos ni nombrar”, agregó.

Y añadió al respecto que “es una vergüenza que el Municipio haga caso omiso a esta situación. Y ni hablar en época de pandemia, donde hubo más de 150 personas en las fiestas”.

Sobre el episodio de anoche detalló que cerca de 4:30 de la mañana, después de reiteradas llamadas al 114, al 911 y al 147, “desactivaron la fiesta, pero porque habíamos ido a la comisaría ya que realizamos la denuncia por amenazas con arma de fuego por parte de una de las personas que estaba esperando abonar para ingresar”.

Sobre esa situación violenta manifestó que “una persona de gorra me estaba agrediendo, se me acercó y me mostró el arma, por eso corrimos con mi esposo hasta nuestra casa”.

En tanto dijo que “además nos agredió una señora y una persona hasta nos pateó el portón porque los filmamos” y remarcó que “después de 5 años de denuncias, por primera vez desactivaron la fiesta clandestina”.

Ahora la UFI Nº 9 tiene la causa caratulada como “amenazas”, en la que investigará los hechos sucedidos en ese barrio de Los Hornos.