El fin de la Era Del Potro

Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Con este párrafo comienza la exitosa canción compuesta, en 1970, por Ricardo Soulé, interpretada por la Vox Dei y que con el paso del tiempo fue recreada por otras bandas.

Sin lugar a dudas esta letra con que se inicia el tema “Presente” puede encajar justo con el actual momento que le toca atravesar a Juan Martín Del Potro, que con la última actualización del ranking ATP, el tandilense “desapareció” definitivamente del listado de tenistas profesionales.

El ranking “congelado”, que se adoptó como producto de la pandemia de Coronavirus, le terminó pasando factura a Del Potro como a otros tenistas en su misma condición de inactividad. Delpo, de 33 años, jugó apenas un partido en el circuito profesional desde junio de 2019, que tuvo lugar en el Argentina Open de este año. De este modo se le fueron los 23 puntos que conservaba del ATP 500 de Queen’s 2019 y desde el pasado lunes quedó en cero.

El 10 de mayo de 2004, con 15 años, Juan Martín Del Potro sumó el primer punto ATP

El último registro de Juan Martín Del Potro, publicado la semana pasada, fue el puesto 761, cuando el 13 de agosto de 2018 alcanzó la mejor posición en el ranking al ubicarse número 3 del mundo, discutiéndole el “Big Three” a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Desde ahí, el tandilense vivió una pesadilla, cuando en octubre de ese mismo año sufrió la fractura de la rótula derecha, durante un partido ante el croata Borna Coric, en el Masters 1000 de Shanghai.

Después de algunos tratamientos poco invasivos, Delpo tuvo una lesión en la rodilla al sufrir un resbalón sobre el césped británico del torneo de Queen’s, el 19 de junio de 2019, en la victoria por octavos de final frente al canadiense Denis Shapovalov.

A partir de ahí, el quirófano fue su único camino inevitable. Se operó cuatro veces y con distintos especialistas extranjeros. El 8 de febrero pasado, luego de 965 días sin pisar oficialmente un court de tenis, volvió a jugar, entre lágrimas y frágil físicamente. Lo hizo en el ATP de Buenos Aires, donde cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3.

Un momento por más emotivo se vivió esa noche en el court central “Guillermo Vilas” del Lawn Tennis Club. En medio de un estadio colmado y con la presencia de su madre Patricia, que nunca había asistido a un partido de su hijo, Del Potro colgó la vincha en la red tras perder con su amigo Fede Delbonis como un símbolo del final anunciado.

“Mi último partido fue en el campo y no en conferencia. Y eso es lo que quería”, dijo Delpo, el tenista argentino más importante de la historia después del inigualable Guillermo Vilas. Con los ojos lleno de lagrimas y ovacionado por la gente añadió que “venía haciendo mucho esfuerzo durante tres meses para jugar acá. Tenía que tomar la decisión de parar y dejar al tenis al costado para ver una alternativa para la rodilla. Ese punto lo puse esta noche y vuelvo a retomar la vida. No va a ser con el tenis ahora, porque no es compatible. Tengo que mejorar mi pierna, porque me cuesta vivir. Hay casos en el tenis que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven. Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Pero si lo de hoy fue la última vez. Fui feliz”.

Delpo jugó su último partido el pasado 8 de febrero en el Argentina Open ante Delbonis

Pocos días después de aquella actuación en el ATP de Buenos Aires, Del Potro viajó a Suiza para asistir a la clínica deportiva Rennbahnklinik, en Muttenz, considerada como una de las mejores del mundo en ortopedia, medicina deportiva, fisioterapia y diagnóstico funcional. El resultado de su tratamiento realizado nunca se hizo público.

Alegado del tenis, Juan Martín Del Potro (campeón de US Open 2019, integrante del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016 y doble medallista olímpico: una de bronce en Londres 2012 y otra de plata en Río 2016) tiene más aparición en la redes sociales, pero haciendo comentarios sobre otros deportes, como ocurrió con el último Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

En concreto, Juan Martín Del Potro disfruta de un momento diferente de su vida, ya sin la presión de volver al jugar al tenis, por más que no haya cesado la búsqueda por solucionar sus problemas en la rodilla derecha, tiene la cabeza en paz.