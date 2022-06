¿Caso cerrado?: qué dicen los abogados tras el ADN de la supuesta hija platense de Maradona

Luego de que la Justicia informara que la platense Eugenia Laprovittola y Magalí Gil no son hijas de Diego Armando Maradona, una vez conocidos los resultados de los estudios de ADN que ambas jóvenes se realizaron en diciembre, el abogado de Gil aseguró que lo determinado por los análisis científicos "era una de las opciones y así se dio", con lo cual todo pareciera ser ya un caso cerrado.

"No queda mucho más que agregar. Que no fuera hija de Maradona era una de las dos opciones, y así se dio", expresó el letrado Marcelo Izquierdo una vez que el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 20 reveló los resultados negativos de las pruebas practicadas a las jóvenes el 16 de diciembre, los cuales se demoraron más de lo previsto debido a la falta de insumos.

El abogado se mostró agradecido por la predisposición que mostraron para con las jóvenes Verónica Ojeda, ex pareja del Diez, y su hijo Dieguito Fernando. Además, aseguró que continuará junto a Magalí en su búsqueda por conocer quién es su padre.

Pero no fue el único profesional en referirse a la cuestión. Fernando Guntín, abogado de Jana Maradona, y también de Dalma y Gianinna, deslizó que "eran los únicos dos casos en trámite, no hay ninguna otra cosa a la espera de resultados". Y añadió que en caso de continuar con el tema, ya con el ADN conocido, no tendrían demasiados recursos legales.

“Podrían hacer algún planteo desde el aspecto procesal, pero según hicieron saber los expertos, los estudios guardan varias pruebas de seguridad en el procedimiento, que tornan improbable otra posibilidad o un resultado distinto", dijo.

En tanto que el apoderado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, señaló que "nosotros estamos tranquilos porque aceptamos que se haga el ADN porque entendimos el derecho de Dieguito a saber si tiene hermanas y la pericia dice que no son hijas de Diego, más no podemos hacer. En estos casos todos se niegan pero Verónica entendió que había que hacerlo para ayudar".

En la misma línea que sus colegas, sostuvo: “No hablamos más. Entiendo que por este lado está terminado. Después del ADN, no sé en qué otra cosa podemos ayudar”.

En cuanto a la actitud de Verónica Ojeda de mostrarse a favor de los estudios para que se llegara a la verdad, señaló que ella tuvo un gesto de humanidad total".