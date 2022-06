Piquete en la Autopista y caos total: no se puede llegar desde La Plata a CABA

Un corte total se produce esta mañana en la Autopista La Plata-Buenos Aires, que no permite llegar a la Ciudad de Buenos Aires desde nuestra región. Se trata de un piquete encabezado por transportistas, que genera desde las 6 de la mañana un caos total en ese acceso.

El corte se produjo en el kilómetro 7, sentido a CABA, y se registran demoras desde el kilómetro 11. Los manifestantes cruzaron los camiones en reclamo de la falta de gasoil en todo el país, según se informó. Muchos de los automovilistas, ante esta situación, empezaban a buscar la forma de liberarse de los trastornos y circulaban de contramano por la banquina. Incluso utilizaban las subidas a la autopista en el sentido opuesto, generando un peligro.

Por el corte personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaba no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras. Una de ellas es tomar por el acceso sudeste para evitar la congestión vehicular, que superaba los 4 kilómetros de espera antes del peaje de Dock Sud. Bajando en la zona de Bernal era posible evitar el caos, aunque con el correr de las horas se irá colapsando también esta vía.

En las redes sociales, los automovilistas expresaron su bronca. Cada uno con su problemática, inundaron Twitter de mensajes, entre los que se destacaron algunos como "hermosa mañana en la autopista Bue -La Plata. Una hora en el mismo lugar"; "cómo no lo avisan un día antes a la gente para que sepa!!!! Estamos encerrados en esta autopista de mierda @AU_BA_SA . Es un cajón de fósforos. No hay colectora. No hay escape!"; "este corte de camiones en la autopista es criminal. No permite la circulación de las ambulancias"; "estoy hace 1 hora trabada en la autopista y no voy a llegar a rendir, quiero llorar"; "estoy en la autopista altura Quilmes, creo que voy a dormir hasta el mediodía".