VIDEO. Se picó en La Voz: Montaner no toleró la “traición” de sus hijos y tomó una decisión drástica

La participación de la quilmeña Jazmín Sparta en "La Voz" despertó anoche algunos enconos en la familia Montaner, que integra el jurado. Es que la joven había anticipado que, si todos se daban vuelta para elegirla, ella sin dudar lo elegiría a Ricardo, su ídolo, lo cual él lo tomó tan enserio que esperó con entusiasmo su desempeño para conocerla y elegirla para el caso que todo fuera bien. Lo cierto es que Sparta, con una versión de "El Adivino" (Abel Pintos) la rompió y sorprendió a todos, hasta el propio Marley la celebró detrás de bambalinas.

Los hijos de Ricardo, Ricky y Mau, también quedaron deslumbrados por la voz y la calidad artística de la chica. Así fue que se anticiparon a su padre y lo terminaron bloqueando. Entre tanto, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, que completan el jurado, también le dieron el visto bueno a la oriunda de Quilmes, lo que se evidenció en sus rostros de satisfacción. Pero Ricardo se quedó con la espina, no toleró que sus hijos lo bloquearan y, enojado, tiró: "Gracias cabrones". Asimismo, consideró la actitud como una "traición".

“¿Te acuerdas que fui el primero en darme vuelta, verdad? Bueno, quiero que sepas que me bloquearon. Y quiero que sepas otra cosa. Yo tengo una granja de pollos y eso. Y ellos eran parte de la herencia esa. Pero ellos me frustraron. Eres de las voces más lindas que he escuchado en todo el programa, créemelo. Y yo quería que te vinieras conmigo”, le comentó Montaner a Sparta tras su deslumbrante actuación. En ese sentido, el cantante no perdonó a sus hijos y los sentenció. "Están desheredados los dos", lanzó.

Ricardo además le hizo un especial pedido a la participante: “Quiero que elijas o a Lali o a la Sole, para hacer justicia. Vas a tener mi apoyo aunque no estés en mi equipo. Pero no vayas con Mau y Ricky".

A todo esto, Ricky, desafiando a su padre, le dijo a Jazmín: “Yo no sé si tú sabes la vaina esta de los bloqueos. Yo puedo bloquear a Montaner una sola vez. Si yo me gasté este bloqueo a mi padre...”. Mau, por su parte, asintió y agregó: "El único bloqueo que teníamos con Montaner lo utilizamos con tu voz: así de mucho nos importa tenerte en nuestro equipo"

A su turno, Soledad Pastorutti, le dijo que "siempre he compartido mucho con los artistas y me encantaría en algún momento poder compartir un escenario con vos".

Montaner intervino nuevamente y le comentó: "Te quiero agradecer habernos hecho pasar este rato tan bonito, tienes una extraordinaria voz, cantaste maravillosamente bien y es tu momento de elegir con qué equipo te vas a quedar menos con el mío".

Sin embargo, sus hijos se salieron con la suya, ya que Jazmín, con Montaner bloqueado, los eligió a ellos, quizá valorando la osadía de bloquear a su propio padre. "Siento que estoy traicionando lo que dije antes, pero me voy con Mau y Ricky", fue la elección final de la concursante de Quilmes.