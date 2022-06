Jorge Rial y Romina Pereiro firmaron el divorcio

Jorge Rial contó que se divorció de Romina Pereiro. El trámite legal llegó casi cuatro meses después de que anunciaran su separación, a comienzos de marzo pasado. “¿Mi estado civil? Separado. En realidad, lamentablemente ya firmamos los papeles de divorcio”, dijo el periodista y agregó: “Con pena lo digo esto, no con alegría y ella también. Es un momento difícil, es feo, es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero era necesario".

Por otra parte, Rial también fue consultado por su relación con Josefina Pouso, luego de haber sido captado juntos en Madrid. “Somos amigos, pero de hecho no nos vimos más desde la última vez que estivimos en Madrid. Nos vemos cuando tenemos ganas".

Para finalizar, recordemos el periodista lo había anunciado en Marzo del año pasado: “Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”.