Sin acuerdo con los piqueteros más duros

En medio del clima de tensión por la ofensiva kirchnerista contra los piqueteros por el manejo de planes sociales, el Gobierno nacional y las organizaciones más combativas (la izquierda y otras) no llegaron a un acuerdo y decidieron que volverán a reunirse el próximo jueves. Aseguran que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, les reiteró a los piqueteros que no habrá nuevos planes. Sin embargo, ante el compromiso de un nuevo encuentro, los grupos sociales prometieron que no habrá movilizaciones aunque si actos para recordar los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.