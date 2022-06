Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, contó cómo fue la brutal golpiza: "Me dijeron 'Ey Tincho'"

Tiziano Gravier habló por primera vez tras ser salvajemente golpeado en Rosario. El hecho ocurrió el pasado 5 de junio a la salida de un boliche y anoche brindó su primera entrevista televisiva para contar los detalles de la madrugada violenta de la cual fue víctima, y por la que sufrió la fractura de su mandíbula.

El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier le concedió la entrevista al programa Telenoche, donde relató lo que tuvo que vivir tras las dos operaciones a la que fue sometido producto de los golpes que recibió aquella noche tremenda. El joven sostuvo que hace pocos días pudo volver a hablar: “Las primeras dos semanas tenía unas gomas que no me dejaban hablar ni comer nada. Lo peor ya paso, pero todavía tengo cuatro tornillos por la fractura".

Tiziano se encuentra en plena recuperación y sostuvo que los primeros días atravesó un proceso de angustia. “Anímicamente fueron (días) complicados, estuve angustiado un tiempo, tenía subidas y bajadas. Estuvo bueno que muchos amigos me vinieron a visitar al hospital y a casa”, señaló. Y agregó que “ayer volví a la Universidad (estudia Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés) porque tenía facultad que rendir un final. Aproveché el fin de semana largo y me fue bien”.

Respecto a la agresión que sufrió en la madrugada rosarina recordó que había salido con unos primos, y que pasaron a buscar a unas amigas por otro boliche, a cinco cuadras del que habían ido. Cuando se estaban yendo vino la agresión. “Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle. Escucho que alguien de mi derecha me dice “Ey, Tincho”, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo”, relató.

“Tengo una imagen de costado que veo como se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo. Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota”, resaltó. Mientras que sobre sus atacantes dijo que “no me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo”. Por último reflexionó diciendo que “hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible”.