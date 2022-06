Confesiones de Brad Pitt: ¿Llegó el momento del retiro?

Brad Pitt cree que está llegando el final de su carrera: “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa”. Ahora el actor se ha sincerado públicamente. Asimismo, la estrella de Hollywood (que dejó el tabaco durante la pandemia), habló de sus problemas con la bebida y de su llegada a Alcohólicos Anónimos: “Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro”, confesó. En este sentido, es bueno saber que, el actor lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con la también actriz Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos en común.

Por otra parte, es bueno recordar que, desde entonces, Pitt y Jolie han iniciado una batalla legal por el divorcio y por la custodia de los hijos, en la que cada uno de los actores ya se ha gastado más de un millón de dólares en asuntos legales.

Finalmente, Pitt confesó encontrarse en un momento reflexivo, donde puede, por fin, analizar su pasado con una nueva mirada. Bajo esta nueva perspectiva, el actor habla de sus problemas con la depresión y de su incapacidad durante mucho tiempo para alcanzar la felicidad: “Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”.