La indignación de la nieta del jubilado asaltado en Los Hornos: "No hacía ni dos meses que tenía su moto"

Sigue el enojo en Los Hornos por el robo al jubilado, al cuál le sacaron su moto con una patada. Ante esto, su nieta realizó un descargo y mostró su indignación por el acto delictivo que sufrió su abuelo.

A través de su cuenta de Facebook, Soledad señaló: "Tristeza y bronca me da de enterarme que un Hdp lo tiró de la moto a mí abuelo para robársela. Si ven esto les cuento que se rompió el alma haciendo changuitas de cortar pasto".

Por otro lado, cerró: "Es re injusto lo que le hicieron, porque ni dos meses tiene esa moto. No se dan una idea lo que le costó. No sé cómo voy hacer pero me voy a poner en campaña para que él pueda tener una moto".