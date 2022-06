Denuncian a un depravado que circula en un Siena rojo

Al menos dos mujeres denunciaron ante la Justicia a un sujeto que presuntamente se masturba en plena vía pública. No sólo eso, sino que también persigue a sus víctimas y las amenaza.

Una de las denunciantes contó a EL DIA que el hombre circula a bordo de un vehículo Fiat Siena de color rojo, y habría atacado en la zona de 143 y 519, y en 134 y 528.

“A cualquier mujer que ve caminando por la calle sola, la sigue con su auto. Luego empieza a mostrar su miembro y a masturbarse”, dijo la joven”.

“A este degenerado me lo cruce en 134 y 528, me siguió media cuadra masturbándose. Me quedé helada, no lo podía creer. Quiero que la gente sepa que anda un degenerado suelto en la zona de San Carlos y estoy buscando las cámaras de seguridad de los vecinos”, remarcó.

La joven radicó la denuncia a través del sistema digital, la cual se tramita en la UFI Nº 6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Romero.

“Si andan por la zona o se cruzan con este enfermo, tengan cuidado. A mi no llego a hacerme nada”, alertó la víctima.