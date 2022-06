¿Quién es la joven actriz argentina que está causando sensación en España?

Ahora, acaba de terminar de grabar la sexta temporada de Elite, la exitosa serie española que puede verse en Netflix.

Por otra parte, está abocada al lanzamiento de su carrera musical. Así, su primer single, “Cero coma”, ya suena en todas las plataformas y fue muy bien recibido por el público. “Estoy en un momento de hacer mucho, muy a gusto. Cansada pero contenta”, dice Valentina Zenere. Nacida en Argentina que creció en Pilar soñando con ser actriz y cantante. Y vale recordar que, la primera oportunidad le llegó de la mano de Cris Morena, con Casi Ángeles y la proyección internacional, con Soy Luna.

Por estos tiempos, Valentina se instaló en Madrid y allí encontró su lugar, trabajo, amigos y un novio de origen catalán, Jordi Lladó, nieto del expolítico y magnate español José Lladó.

"Hice canto toda mi vida desde un lugar complementario a la actuación o en proyectos específicos como Soy Luna, por ejemplo. Y al estar cada vez más cerca de ese mundo, de grabar discos y de hacer shows, pensaba en las ganas que tenía de cantar mis letras, elegir qué quiero hacer arriba del escenario, producir el show, pensar en los vestuarios y todo eso sin seguir las órdenes de nadie y sin hacerlo desde un personaje sino como Valentina". declaró Zenere respecto del canto.

Joven y llena de talento aseguró sobre sus sueños: "Me había olvidado un poco de que mi sueño era éste. Y cuando saqué el single me llegaron mensajes de amigos que me felicitaban por cumplir otro sueño más, se acordaban de cuando era chiquita y les contaba sobre mis deseos. Me acuerdo que todos los domingos organizaba shows en mi casa y ponía a bailar a todos, escribía el guion, me disfrazaba", recordó.

Sobre su decisión de vivir en España, Valentina confesó: "Conocí a una manager que era española. Una vez vine a trabajar a Madrid y me encantó. Me vi acá, compaginando el trabajo con mi vida diaria y me gustó. Me vine, hay trabajo, se graban muchas series y películas. Mi sueño es poder filmar en Hollywood algún día. Llegué con un proyecto que finalmente se canceló, me volví, pasé la primera parte de la pandemia en Buenos Aires, viajé nuevamente para hacer audiciones hasta que salió Elite y me quedé, actualmente, vivo con mi novio Jordi, y nuestro perro. Tengo amigos que ya son mi familia. Estoy muy contenta. Soy un poco adicta al trabajo y si mañana me sale algo en India, no tengo problema en ir".

Finalmente, hizo alusión de sus días en nuestro país y sus sentimientos: "Extraño mucho a mis amigas, a mi familia. Viajan bastante por suerte, pero esos vínculos se extrañan. Si estoy en un bar y escucho a un argentino, me pongo contenta. Como que busco argentinos. También extraño llamar a mi mejor amiga y decirle que en cinco minutos estoy en su casa. Estar lejos pesa, aunque tengo un grupo de amigos acá, pero no son los de toda la vida", agregó.