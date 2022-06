Crimen en Mar del Plata: se vincularía al asesino con la hija del ex chofer de Néstor Kirchner

Tal cual lo adelantara este diario, el crimen recientemente sucedido en Mar del Plata -de notoriedad nacional- originó la búsqueda de Juan José Piero Pinna, (El Tucumano) por todo el país.

Los indicios en el camino de la búsqueda de la verdad, señalan que el crimen de Maximiliano Rihl (44), ocurrido durante la fiesta del cumpleaños 51 del polémico empresario marplatense Mauricio Ríos (en el balneario Horizonte de Mar del Plata), podría descubrir respecto de las relaciones de Ríos con el poder político: Ahora el nuevo cuadro de situación indica que la novia de Juan Jesús Piero Pinna, el principal sospechoso de cometer el homicidio, es nada más y nada menos que Romina Ulloa Igor, hija de “Rudy” Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner convertido rápidamente en multimillonario.

En cuestión de horas, el rumor creció hasta comprobarse: la joven es la hija de Ulloa y huyó junto al principal imputado, un empresario y ex rugbier tucumano. Si bien no existe ninguna orden de captura sobre ella, la controversia estalló debido a que en el pasado ya se había señalado al cumpleañero como allegado al viejo amigo y colaborador del ex presidente santacruceño.

Así, la policía supo que la mujer se llamaba Romina García de parte de los testigos. Sin embargo, ese es el apellido de su madre, la ex diputada provincial santacruceña Estela García, y esto explica que desde el comienzo nadie asoció su nombre con el del ex chofer transformado en empresario.

Ante este nuevo cuadro de situación, se supo además que, el crimen de Rihl es investigado por la fiscal Florencia Salas, quien este domingo ordenó una serie de medidas a la policía con el objetivo de capturarlo, ya que fue quien agredió a Ariel Nuñez (49) y mató a Rihl tras dispararle en nueve ocasiones. Con varios impactos en el cuerpo de Rihl fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano donde se estableció su fallecimiento. Asimismo, la correspondiente autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica contabilizó cuatro lesiones de arma de fuego.

Por su parte, la fiscal Salas no ha posibilitado aún acceder a la confirmación de la identidad de la mujer. Pero vale destacar que lo tiene referenciado por testigos, incluido Mauricio Ríos.

Se confirmó también que no tiene ningún elemento que pruebe algún grado de participación de la mujer en la maniobra de agresión, ni siquiera una colaboración con Pinna. Finalmente, tampoco podría atribuírsele algún encubrimiento por ser pareja del acusado, sin embargo por estas horas se espera que se comunique a la brevedad para que obtenga el estatus de testigo en la causa.