Aumento del 9% en los colegios: desde julio, para los subvencionados

Documentos

Los colegios subvencionados de la provincia de Buenos Aires ya cuentan con la nueva escala de aranceles que pueden cobrar desde el próximo mes de julio, tal como adelantó EL DIA. La suba ronda el 9 por ciento para el próximo mes y ya cuenta con otra escala para aplicar desde septiembre. La medida fue trabajada en la comisión de aranceles, junto a las asociaciones de establecimientos educativos particulares.

Los nuevos valores representan que desde julio los colegios privados tendrán una suba del 16,7 por ciento si se toma en cuenta el 7,7 por ciento que fue autorizado por la cartera educativa provincial en mayo pasado para aplicar el próximo mes.

Los aumentos fueron generados por los acuerdos salariales que se acordaron en las paritarias entre el gobierno bonaerense y los gremios que componen el frente sindical del sector (Suteba, Feb, Sadop, Uda, Udocba y Amet).

A principios de este año, los gremios docentes bonaerenses acordó un aumento del 42 por ciento. Luego, entre fines de mayo y principios de junio el gobierno provincial anunció que subiría 18 puntos más los haberes para este año, sumando una pauta anual del 60 por ciento.

Esas subas dispararon los pedidos de las asociaciones de colegios privados para subir los aranceles. Los pagos de salarios son el principal ítem de costos de los establecimientos educativos del sector, que reciben ayuda estatal.

Hay distintas franjas de subvenciones estatales para los colegios de la provincia de Buenos Aires. De los 4.000 colegios que reciben auxilio estatal, un pequeño porcentaje recibe ayuda del 100 por ciento. El resto se reparte entre el 80, 70, 60, 50 y 40 por ciento. Los subsidios van directo al pago de los haberes de docentes y no docentes. La diferencia de lo que aporta el Estado y el sueldo total que se debe abonar lo pone el establecimiento educativo. Por ejemplo, si el colegio recibe el 40 por ciento de subsidio estatal, el 60 por ciento del sueldo docente y no docente tiene que ser abonado con los ingresos que tiene el establecimiento educativo.

Según el nuevo esquema que se conoció ayer, los colegios que reciben el 100 por ciento de subsidios tienen un tope de cuota en concepto de arancel de enseñanza curricular de 3.231 pesos para el nivel inicial y la escuela primaria; 3.562 pesos para la secundaria; 4.106 pesos para la secundarias técnicas, agrarias y especializada en arte; y 4.651 pesos para el nivel superior -ver gráfico-.

En el caso de los establecimientos que reciben un 40 por ciento de ayuda estatal tienen los siguientes topes: 14.600 pesos en el nivel inicial y primario; 18.972 pesos en el nivel secundario; 21.713 pesos en escuelas secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte; y 18.529 pesos en el nivel superior.

Para las cuotas de septiembre, los valores tendrán un aumento del 8,1 por ciento promedio, según la tabla de topes arancelarios que dio a conocer ayer la cartera educativa provincial.

Una fuente de las asociaciones de colegios privados de la provincia de Buenos Aires remarcó una disparidad: “el sueldo de los docentes subirá por encima del 60 por ciento, mientras que los colegios privados tienen permitidos subas inferiores a ese porcentaje”.

Eso incidirá también en cómo deberán reordenar los gastos e inversiones previstas para este año, remarcaron en el sector.

Tras la pandemia, numerosos colegios tuvieron que hacer diversas obras para garantizar mayor presencialidad en las aulas. Eso llevó a que los propietarios de distintos colegios tuvieran que sacar créditos para hacer esas remodelaciones, por lo tanto ahora están afrontando esas obligaciones que permitieron dar mayor distanciamiento social en las aulas para garantizar un contexto sanitario que evitara contagios de coronavirus y lo mismo realizaron en distintos sectores de los establecimientos educativos, remarcan en el sector.

Las familias de más de 4.200 establecimientos de gestión privada, donde concurren casi 1,2 millones de alumnos, tendrán que afrontar aranceles más altos. En julio, se acumularán dos subas autorizadas por el Gobierno y de esta manera los padres o tutores deberán abonar una mensualidad que será 16,7% más alta que el mes pasado.

En abril se había dispuesto un ajuste del 25 por ciento hasta septiembre próximo. Según lo acordaron las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGCyE) provincial con las entidades que agrupan a los institutos de educación, los costos de la matrícula aplicaron un incremento retroactivo del 8 por ciento desde marzo; otro porcentaje idéntico a partir de julio y un 9 por ciento en septiembre.

“Sabemos que para muchas comunidades educativas afrontar estos incrementos no es fácil, pero para poder seguir funcionando en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando necesitamos actualizarlos”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba).

NO SUBVENCIONADOS

Cabe indicar que los colegios privados no subvencionados aplicaron la última suba entre fines de abril y principios de mayo, cercana al 10 por ciento, una vez que el gobierno provincial anunció el complemento del 18 por ciento tras lo acordado en febrero pasado.

En los establecimientos educativos no subvencionados no necesitan esperar la resolución de la comisión de aranceles provincial, ya que al no recibir ayuda estatal pueden modificar los valores de las cuotas en el momento que esos colegios crean conveniente.