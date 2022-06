Leonardo Morales con toda la fe: “Este grupo va a dar que hablar”

Son solamente tres años, pero parece una eternidad en la vida de Sandro Leonardo Morales. Allá por mitad de 2019, el laburante que había sido albañil y guardavidas, el delantero que encontró su lugar en el fútbol desde un lateral, el que viajaba 80 km. desde su natal Villa Urquiza para jugar en Deportivo Tabossi de la Liga de Paraná Campaña, llegó a Gimnasia gracias al Indio Ortíz, quien lo conocía de Atlético Paraná. Y al desconocido, la gente de Gimnasia primero aprendió a conocerlo. Y ahora, a quererlo.

“Sabemos que la lógica es que ingrese otro central y Morales vaya al costado, pero no queremos tocarlo de la zaga porque nos da soluciones con su velocidad”, dijo Néstor Gorosito hace poco, tras el clásico en 1 y 55. La frase, descriptiva, implica un gran elogio. Leo Morales no la tuvo fácil en el fútbol. Con si equipo inicial, Deportivo Tabossi fue campeón en 2011 y pasó a Belgrano de la Liga Paranaense pero que justamente fue invitado al Federal B. Atlético Paraná fue otro salto, al Nacional B. Y en 2017, a los 26 años, el salto a primera división, el sueño cumplido con la camiseta de Patronato que tuvo el sabor amargo de no haber ido ni siquiera al banco de suplentes en toda la temporada. Otra vez a pelearla al ascenso, en Santamarina de Tandil. Y el teléfono que sonó y del otro lado de la comunicación, Darío Ortíz que lo conovocaba para jugar en Gimnasia. Sin promesas. A pelearla. En el primer partido fue marcador central, contra Defensa y Justicia, derrota por penales en la Copa Argentina. Marcador central. Un aviso del destino.

Se fue el Indio, llegó nada menos que Diego Maradona. Días de una locura inolvidable. No siempre jugaba, pero su perfil y contacción al trabajo le aseguraron un nuevo contrato que parecía que no iba a tener. Y el lateral se convirtió en central. Y el central en indiscutido. Hoy, Leo Morales es -a los 31 años- el líder de la defensa y como tal disfruta el presente, promete sacrificio y ofrece autocrítica.

Por eso Morales sabe que ante Rosario Central lograron un gran triunfo, pero el rendimiento no fue el que todo Gimnasia espera. El mismo plantel subió su vara. “Obviamente, es una cancha difícil. Sabemos que no jugamos bien pero se ganó, que es lo más importante de todo. Tenemos que seguir sumando, sabemos que en los torneos largos cuando sumás te vas prendiendo en los objetivos que cada uno tiene”, apuntó. “El partido iba para un empate. No habíamos jugado bien, ellos tampoco habían tenido situaciones claras, pero sumamos tres puntos en una cancha difícil y eso es importantísimo para el grupo”, agregó. El grupo, una y otra vez la comunión grupal aparece en la charla.

“Sabemos que tenemos con qué. Hemos sufrido bajas importantísimas como las de Tarragona y Carbonero, pero hay compañeros que también están comprometidos. Este grupo va a dar que hablar, obviamente que no nos tenemos que desviar de los objetivos importantes. Por ejemplo el miércoles hay un partido vital”, avisó el “Yacaré”, quien tiene muy en claro el valor de una competencia como la Copa Argentina.

También se tomó el tiempo para analizar a un equipo que tiene claras sus limitaciones, pero con una enorme valorazión hacia Brahian Alemán. “No nos sobra nada. Creo que tenemos en Brahian a un gran jugador. La fecha pasada metió dos golazos, en Rosario un pase gol increíble. Nosotros tenemos que aprovecharlo, todos los que lo rodeamos tenemos que hacer el sacrificio de correr y meter. Y los que están en el banco son solución. Creo que la base de todo esto es el grupo, que está muy muy unido”.

“Estamos ilusionados y la gente también, pero no tenemos que desviarnos del objetivo”

Leonardo Morales

Defensor de Gimnasia

En la cancha de Rosario Central el equipo de Pipo pudo abstrarse siempre del clima de los hinchas y de la llegada de Tevez. Siempre pareció que Gimnasia iba a tener su chance. Morales, dentro de la cancha, pensó lo mismo. “Estuvimos fríos, sabemos la capacidad de Ramón Sosa, de los delanteros que tenemos, entonces...siempre se dice que los equipos se construyen de atrás para adelante, entonces los defensores tenemos que brindar solidez. Nosotros tenemos que mantener nuestro arco en cero porque alguna posibilidad vamos a tener y ahí tenemos que aprovechar”, dijo. Los que marcan la diferencia juegan adelante, pero hay una estructura que sostener.

No todas han sido rosas. Hay críticas que duelen. “En partidos anteriores los defensores hemos fallado. Hacemos autocrítica. Nos han caído a los defensores pero hoy cambiamos ese chip. Estamos pensando en equipo, todos tenemos que correr y meter”, señaló el defensor.

“Es un campeonato largo, tenemos que sumar. No hay que perder, a veces un punto parece poco y hemos sacado algunos que en la sumatoria después valen mucho. Y de local hay que ratificarlos”, dijo. Y Leo Morales, más allá de los pies sobre la tierra, se abraza al sueño de pelear arriba. “Estamos ilusionados, sabemos que la gente también, pero no nos debemos desviar del objetivo”. Todo un mensaje.