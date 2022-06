Gorosito evalúa cansados y golpeados pero va con lo mejor

Tras el gran triunfo en Rosario frente a Central el plantel albiazul regresó a las prácticas ayer por la mañana en Estancia Chica. El margen de maniobra es escaso, ya que la delegación partirá mañana hacia Santa Fe para el partido frente a Flandria que se disputará el miércoles a las 21.30 hs. en el estadio de Atlético Rafaela.

En el curso de la jornada de hoy se estarán definiendo los detalles de logística conjuntamente con la organización de la Copa Argentina. La idea de Gimnasia es no viajar a la ciudad de Rafaela directamente, sino ir vía aérea a Santa Fe, alojarse en un hotel de aquella ciudad y el día del partido hacer en ómnibus los casi 120 kilómetros que separan a ambas ciudades.

En cuanto al equipo, la práctica de ayer constó solamente de un regenerativo para quienes fueron titulares en la victoria del viernes. El uruguayo Brahian Alemán, dolorido en uno de sus tobillos, tuvo tratamiento kinésico. El resto de los futbolistas está apto, a excepción de Germán Guiffrey quien está descartado para el miércoles por una distensión en un isquiotibial.

Gimnasia debutó en la Copa Argentina al derrotar 1 a 0 a Liniers en la cancha de Estudiantes de Caseros y deberá enfrentar a Flandria, que sorprendió al eliminar a Sarmiento de Junín al derrotarlo 2 a 0. El ganador del cruce entre triperos y canarios ya tiene rival porque Patronato le ganó a Colón de Santa Fe mediante disparos desde el punto del penal (3 a 2 tras igualar 1-1 en los 90’ ). Si bien nadie quiere hacer planes por anticipado, es una llave accesible que tendría complicaciones en caso de que River sea el potencial rival en cuartos de final.

Es por eso que la idea de Néstor Gorosito es afrontar el juego del miércoles con lo mejor que tenga a disposición, al margen de que luego tendrá que recibir el sábado por la noche a Defensa y Justicia en el Bosque, con poco tiempo de recuperación entre partidos.

Más allá de la molestia de Brahian Alemán en un tobillo, es el alma del equipo y difícilmente se quede afuera de un encuentro que no tiene revancha. Si bien es cierto que hay jugadores que son parte de la columna vertebral y no tienen un reemplazo que esté hoy en similar nivel, no es de imaginar que Pipo Gorosito cuide jugadores bajándole el precioa un rival que -si bien está trigésimo segundo entre 37 equipos- no deja de ser un equipo de la Primera Nacional que ya eliminó a un conjunto de Primera.

Si Gorosito decide repetir los once, Gimnasia formará con Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. Quizá Tomás Muro sea uno de los recambios con más posibilidades de meterse en el equipo, pero recién mañana tras una práctica de pelota Pipo confirmará todo.