Pancho Dotto preocupado por su salud: "No me siento nada bien"

El virus trajo sus consecuencias. No hay dudas de que han sido dos años tremendamente duros. Y Pancho Dotto, (66), realizó un cambio de vida durante la pandemia. “Cuando comenzó la cuarentena pasé momentos de gran incertidumbre. Me hacía mucha mala sangre por lo que estábamos viviendo y me la pasaba enganchado a los noticieros porque sentía que tenía que estar informado," señaló. Así, para tranquilizar un poco su intenso estilo, el manager de modelos decidió, en junio de 2020, instalarse en su chacra de cuatro hectáreas en Libertador San Martín (Entre Ríos). “Siempre tuve la fantasía de vivir acá, pero nunca había estado más de un mes. Instalarme en El Refugio me cambió la vida”, confesó.

Ahora, a través de una historia publicada en sus redes, Pancho Dotto anunció que estaba internado en el Sanatorio de los Arcos y generó preocupación entre sus seguidores. También contó que acudió hasta la clínica porque se sentía mal y una vez allí detectaron que era Covid positivo.

“Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta, en principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas”, explicó sobre su situación.

Finalmente, Dotto manifestó estar asustado y preocupado por su estado de salud. “No me siento nada bien y tendría que ir a un lugar con contención de médicos, de enfermería y demás, pero veré”, agregó y reveló la razón por la cual tiene miedo. “Vine con presión muy alta y me encontraron acá el Covid positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida”, confesó con cierto temor.