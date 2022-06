La desorganizada Copa Argentina adelantó el partido y generó bronca

A menos de dos días del partido frente a Flandria, la organización de la Copa Argentina no para de sorprender para mal. No solamente se jugará en una jornada laboral y en un escenario lejano e incómodo para el viaje de los hinchas, sino que también, de buenas a primeras, el inicio del juego se adelantó para la tarde. Así, el encuentro que la semana pasada se había confirmado para las 21.30, se jugará a las 18.05 hs.

Si bien en un primer momento hay quienes pensaron que Gimnasia había pedido el cambio para regresar más temprano a nuestra ciudad, directivos mens sana lo descartaron de plano y aseguraron que el cambio trajo más dolores de cabeza que soluciones. La modificación tendría que ver lisa y llanamente con cuestiones de pantalla televisiva y de rating, ya que con el cambio de hora ya no coincide con el partido que Vélez Sarsfield y River Plate animarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Es, apenas, una más de las desprolijidades de los organizadores de la Copa Argentina.

Para no perder prácticas, Gimnasia volará mañana a Sunchales y volverá tras el encuentro

Apenas se supo la elección del estadio Monumental de Rafaela como sede del partido, la dirigencia albiazul pidió el cambio no solamente de escenario, sino también de día ya que no querían tener los viajes a Rosario y Rafaela tan cercanos en el tiempo. Sin embargo, los reclamos no fueron atendidos ni desde la organización del torneo ni desde la AFA. Marche preso.

Mientras tanto Gimnasia fue modificando la logística del viaje. Descartada la idea de ir en ómnibus a Rafaela, se barajó la chance de viajar a Santa Fe vía aérea, alojarse en un hotel de aquella ciudad y luego trasladarse en micro hacia la sede del partido, a unos 120 kilómetros. Pero, a pedido del plantel, surgió la opción superadora de ir en aviones de pequeño porte con el objeto de no perder los días martes y jueves como jornadas de entrenamiento. Esa opción finalmente fue la elegida aunque, una vez más, la modificación del horario obligó a cambiar de planes.

Finalmente, el plantel viajará de modo escalonado mañana miércoles desde las 9.30 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando. Viajarán en tres vuelos distintos hacia el aeropuerto de Sunchales, a menos de 10 minutos de la ciudad de Rafaela. Allí, la delegación almorzará y descansará en el hotel Amerian hasta el horario de salida al estadio. Y tras el partido, la delegación emprenderá el viaje de regreso con la misma organización del traslado de ida.

Más allá de que el viaje para los jugadores y el cuerpo técnico esté solucionado, la dirigencia mens sana se mostró muy molesta con la negativa a cambiar de sede y día primero y con los cambios de horario después. Con la venta de localidades en el estadio Juan Carmelo Zerillo abierta se decidió el cambio de horario sin tener en cuenta absolutamente a los hinchas. De todas maneras, habrá respaldo para el equipo tripero en las tribunas del Monumental rafaelino, ya que se vendieron en nuestra ciudad unas 1300 entradas. Mañana en la previa del partido habrá expendio de tickets, en las propias boleterías del estadio desde las 14 hs.

El malestar de los hinchas con la organización de la Copa Argentina suma apenas un capítulo más, porque hace poco más de un mes, el pasado 25 de mayo, Gimnasia jugó su partido frente a Liniers en la cancha de Estudiantes de Caseros que resultó chico para la parcialidad albiazul. De hecho, quienes llegaron con el partido iniciado -y el ticket en la mano- no podían ingresar al estadio porque no había lugar. Y después lo consabido, el desborde y los gases lacrimógenos al punto de que Brahian Alemán y otro jugadores acercaron botellas con agua a personas que estaban afectadas en su salud y necesitaban atención médica.

Si bien es sabido que el campeonato es organizado por una empresa privada que privilegia pantallas e intereses económicos que en nada tienen en cuenta a los hinchas, este encuentro en Rafaela no tendrá el marco que la expectativa de los hinchas tiene en base al rendimiento del equipo de Gorosito. En caso de pasar a octavos de final -donde espera Patronato- la idea de la dirigencia es recibir una compensación, un “mimo” de parte de la empresa organizadora y que el partido se dispute en día y estadio que permita la presencia una mayor cantidad de hinchas albiazules.