Riesgo país en 2.500 y se desplomaron los bonos

En otra jornada caliente para los dólares alternativos al oficial, los bonos soberanos en moneda dura tocaron ayer nuevos mínimos históricos, aunque entre los bonares y algún que otro Global apareció algo de demanda especulativa y lograron rebotar tras varias jornadas en baja, mientras el riesgo país superó los 2.500 puntos -cerró en 2.508, nuevo récord en 2 años- ante el complejo panorama económico y político que aleja el interés inversor, estimaron voces del mercado.

En cuanto a los papeles del panel general, el de Capex se destacó sobre el resto al acumular una ganancia en lo que va del año de 158%.

Una reestructuración de la deuda pública en pesos, nuevas restricciones cambiarias y una mayor presión tributaria son las recetas que operadores creen que el Gobierno podría aplicar en el segundo semestre del año para intentar cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Los inversores hacen su propia auditoria de las metas, y así no dan bien, por eso el mercado está como está. Hay caída de bonos, de acciones, pero nadie está mirando a Argentina y preguntándose cuál es su valor”, dijo Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.

“Cuando hablo con inversores externos, me dicen que no les interesa el valor de Argentina; no les importa para comprar y no les importa para vender”, explicó, y estimó que “de todos modos, Argentina en estos niveles genera oportunidades históricas, desde mi punto de vista y mi experiencia como trader”.

Con todo, los bonos Globales cayeron hasta un 5,8%, tal como se derrumbó el Global 2041. Además, el Global 2029 perdió 4,6%, y el Global 2025 cedió 1,4%. La excepción fue el Global 2035, que rebotó 5,3%.

“Los bonos en dólares no encuentran piso, con rendimientos del 35%, lo que se traduce, a su vez, en un riesgo país muy elevado”, dijo Gonzalo Gaviña de Portfolio Personal Inversiones.

Pero aparecieron compras de oportunidad entre los Bonares, que repuntaron hasta 3,6%, de la mano del 2035. Al podio se subieron el Bonar 2030 (+3,1%), que llegó a perforar los u$s20 de paridad durante la jornada, y el Bonar 2029 (+0,6%). “A media jornada aparecieron los compradores de oportunidad, para cerrar así con subas a lo largo de la curva”, indicaron desde SBS.

El mercado de bonos en pesos contó con la participación de entidades oficiales como el BCRA y el ente previsional Anses como compradores para intentar frenar el derrumbe, según Ámbito.