Conmoción por la muerte de un camionero tras eludir un piquete

Una enorme conmoción generó en las últimas horas la temprana muerte del camionero Guillermo Andrés Jara, de 45 años y padre de dos hijos, asesinado en medio de un piquete de transportistas. Si bien el hecho todavía es materia de investigación, la Justicia trabaja sobre la hipótesis del homicidio provocado en la tarde del lunes a la altura de Daireaux (en el interior bonaerense), cuando Jara, que iba rumbo a Río Negro, quedó detenido en mitad de la ruta 65 por un corte en reclamo por la falta de gasoil. También él se decía “cansado” de no conseguir combustible y esperó allí más de una hora. Hasta que, acaso abrumado porque si no terminaba con su viaje ese día no cobraba, se decidió a esquivar el bloqueo. Apenas alcanzó a recorrer entre 5 y 8 kilómetros más cuando perdió el control y volcó el vehículo con su cuerpo inerme, alcanzado por un piedrazo arrojado desde otro vehículo que lo perseguía, según la investigación.

La piedra -una entre varias- salió disparada desde una camioneta hasta atravesar el parabrisas del camión que manejaba Jara y terminar impactando en su cráneo “como un misil”, según aseguró ayer el fiscal interviniente de Trenque Lauquen, Fabio Arcomano.

“Ese elemento contundente impactó a priori a una velocidad de 150 kilómetros por hora, por lo menos porque eran las velocidades de desplazamiento que tenemos corroboradas, y eso fue el equivalente a un misil que dio de lleno en el parietal izquierdo de la persona que murió a los pocos minutos”, advirtió el titular del Ministerio Público y que la piedra, del tamaño de la palma de una mano, salió de la caja de una camioneta, marca Fiat, arrojada por “al menos uno o dos sujetos”.

El fiscal habló también de “represalia” y apuntó por ello a Darío Javier Martín, de 46 años, Fabián Paredes, de 44 años y Federico Javier Fernández, de 34 años, detenidos por participar “en la maniobra y en la acción que culminó con la muerte de Guillermo Jara”. Ellos, según el fiscal, fueron los que se pusieron al volante de tres vehículos, persiguieron al camionero y le tiraron las piedras que finalmente terminaron con su vida.

“Lo mataron. Él siempre dijo que su vida se iba a ir con el camión, pero no pensamos que tan pronto y de esta manera”, lamentó entre lágrimas su esposa y madre de sus hijos, Irma: “Él era un buen padre, un gran amigo, una gran persona. No creo que haya reaccionado mal ni creo que haya estado armado como decían”, cuestionó.

Incluso la mujer, que se enteró de la noticia fatal a las 5.30 del lunes por un llamado de un compañero de su marido, fue la encargada de comunicar la tragedia al resto de la familia. Un crimen inexplicable por el que exigió “justicia, porque no puede ser que lo hayan perseguido 8 kilómetros. Él ya había pasado, lo tendrían que haber dejado ir. Encima entre propios compañeros, es increíble”, protestó entre la bronca y la incredulidad.

También Diego, uno de los nueve hermanos del camionero apedreado, aseguró que “no lo dejaron seguir, lo persiguieron, lo lincharon y lo mataron. Él era un laburante que salía a las 5 de su casa (en General Rodríguez) y a las 6 ya estaba arriba del camión”.

Pero fueron Miguel y Fernanda los encargados de viajar a Daireaux a buscar el cuerpo de su hermano para despedirlo en General Rodríguez, donde está toda la familia. Y fue camino a ese triste encuentro final que la hermana se volcó a las redes para describir la pasión de Jara por los camiones: “Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Eran tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes. Creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo. Y es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no sé si de matarte, pero sí de hacerte daño”, escribió y que, si bien puede entender el reclamo de los transportistas, “en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida”.

En estado de alerta

Mientras, el Sindicato de Choferes de Camiones, que a nivel nacional lidera Hugo Moyano, se declaró en “estado de alerta” y repudió “enérgicamente el artero ataque sufrido por el compañero Guillermo Andrés Jara, quien perdió su vida por la cobarde actitud de grupos denominados autoconvocados de la localidad de Daireaux”. En ese sentido, el gremio exigió “el inmediato esclarecimiento y detención de todos los responsables de tan repudiable acto”, a la par que expresó su “solidaridad y acompañamiento a la familia y seres queridos ante tan grave pérdida”.

Por último, el sindicato se declaró “en estado de alerta hasta tanto se haga justicia y se actúe con la mayor severidad con los responsables de tan cobarde acto”.