VIDEO. Ladrón de saco y corbata le robó la cartera a una mujer en un bar céntrico de La Plata

Eran poco más de 18 de la fría tarde del jueves en pleno centro de La Plata cuando una joven con su pareja y tras la jornada laboral se encontraron a merendar. Lo que menos imaginaron es que un rato después terminarán yendo a la Comisaría a realizar una denuncia por robo.

La pareja se sentó en uno de los locales del Baxar Mercado en 51 y 6, y lo que menos pensaron mientras se quitaban los abrigos y empezaban a ojear la carta, es que los dos hombres que estaban en una mesa contigua los estaban "marcando".

La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad del local. Apenas ella dejó colgada su cartera en la misma silla que se sentó, uno de los sujetos giró y simuló acomodar su saco. Pero en menos de un segundo manoteó la cartera.

Florencia, la víctima, le contó a EL DIA que "me di cuenta a los 10 minutos, cuando quise mirar el celular que no tenía la cartera y que la habían quitado. Vimos las cámaras con el personal y descubrimos lo que había pasado".

"Los tipos estaban bien vestidos, hasta habían pedido la carta, pero después de robarse la cartera se fueron", relató la mujer que detalló que "dentro tenía celular, llaves del auto, dinero, tarjetas y otras cosas personales".

El mal trago no terminó allí para la pareja. "Fuimos a la Comisaría (Primera) y no me dieron bol... Me mandaron a hacer la denuncia de manera digital, básicamente no quisieron atenderme", se indignó.