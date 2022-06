¿Qué pasó? Aseguran que María Becerra no quiso grabar con Sebastián Yatra

María Becerra está viviendo el mejor momento de su carrera y son varios los éxitos que han conseguido en los últimos años. La fanática de Gimnasia ha compartido varias canciones con estrellas latinas y mundiales, generando millones de reproducciones en Youtube y Spotify. Pero en las últimas horas, trascendió que la artista no quiso grabar una canción con un colega: Sebastián Yatra.

Pese a la sorpresa de todos, la "Nena de Argentina" lo hizo con un solo propósito: cuidar su amistad con Tini Stoessel, ex pareja del cantante colombiano. La información fue brindada por la periodista, Mariana Brey, quien contó los detalles de la decisión de Becerra. Según indicaron, Tini no terminó bien con su ex y en la actualidad, no tiene ningún tipo de contacto ya que su relación terminó muy mal.

"Becerra le dijo que no al cantante colombiano por la jovencita Tini Stoessel. Porque tuvo una relación que terminó mal, no se hablan por teléfono, no son amigos, nada", argumentó. Hasta el momento la cantante se mantuvo en silencio y no salió a desmentir la información ¿Polémica en puerta?