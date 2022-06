Sorpresiva visita y palos a la Corte: el Presidente se mostró con Milagro Sala

En medio del revuelo que desató su decisión de suspender ayer su agenda oficial para viajar a Jujuy y visitar en la clínica privada de la capital provincial donde está internada a Milagro Sala, e l presidente Alberto Fernández afirmó que “se ha instaurado un sistema de clara persecución” contra la dirigente social y consideró que “lo que le está pasando es el resultado de las decisiones de la Justicia” del distrito que gobierna el radical Gerardo Morales, que reaccionó con duras críticas a la presencia allí del jefe de Estado.

Fernández suspendió temprano su agenda en medio de la delicada situación económica por la que atraviesa el país para viajar a Jujuy a visitar a Sala, detenida desde 2016 por decisión de la Justicia de esa provincia y que ahora está atravesando un problema de salud.

La líder de la Tupac Amaru tiene varias condenas firmes en su contra, algunas de ellas ya fueron apeladas. El año pasado, la Corte dejó firme una pena de dos años de prisión por amenazar a policías. También fue condenada a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el desvío de 60 millones de pesos destinados a cooperativas para la construcción de viviendas sociales. Otra es a cuatro años de prisión por lesiones graves contra otro dirigente social de la provincia en 2006.

“Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución”

Además, hay otras investigaciones que aún no fueron elevadas a juicio oral y público.

“Lo he planteado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos”, advirtió el Presidente, que considera a Sala un detenida política. Fernández visitó a Sala por alrededor de una hora.

En la conferencia de prensa, Fernández exhortó a los Tribunales de Jujuy como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron” en relación a la situación judicial de Sala.

“Es un caso paradigmático en la Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso”, dijo.

Fernández viajó a Jujuy acompañado por la portavoz Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el diputado Eduardo Valdés.

LEA TAMBIÉN Grabois: pedido de indulto con un exabrupto

“A la Corte Suprema, que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus intereses, como el Consejo de la Magistratura o los jueces de la Cámara Federal, les pido que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva”, requirió Fernández.

Mientras, anoche, el Presidente afirmó que “no puede indultar” a la dirigente porque la referente de Tupac Amaru “ha sido juzgada por tribunales provinciales” y “quien puede indultarla es el gobernador de la provincia”.

“Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución”, subrayó en una entrevista con un canal de cable.