Un ladrón de saco y corbata ataca en bares y restaurantes platenses

Las apariencias engañan, dice el dicho. Y es una realidad que los delincuentes se las ingenian cada vez más para poder cometer sus actos.

Vestido de saco y corbata, junto a un cómplice, un hombre simula ser cliente y le roba a los comensales, sin que ellos se den cuenta.

Una de estas maniobras fue descubierta por una pareja de jóvenes platenses, quienes el jueves pasado, cerca de las 18, salieron a merendar por la zona de plaza San Martín.

Lo que menos imaginaron es que un rato después terminarían yendo a la comisaría a realizar una denuncia por robo.

Según pudo saber este diario, en base a testimonios de las víctimas, la pareja se sentó en uno de los locales del Baxar Mercado, ubicado en 51 y 6.

Para ponerse más cómoda, la joven se sacó su abrigo y lo colgó en el respaldo de la silla, junto con su cartera.

Al comenzar a mirar la carta, dos personas que estaban sentadas atrás de ellos ya habían observado la secuencia y pusieron en marcha su plan delictivo.

Los dos sujetos, uno de ellos vestido de saco y corbata, asomó su mano con mucha cautela y le sustrajo la cartera.

La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad del local.

Florencia, la víctima, le contó a EL DIA que se dio cuenta “a los 10 minutos, cuando quise mirar el celular que no tenía la cartera y que la habían quitado. Vimos las cámaras con el personal y descubrimos lo que había pasado”.

“Los tipos estaban bien vestidos, hasta habían pedido la carta, pero después de robarse la cartera se fueron”, relató la mujer que detalló que “dentro tenía celular, llaves del auto, dinero, tarjetas y otras cosas personales”.

El mal trago no terminó allí para la pareja. “Fuimos a la comisaría y no me dieron bola. Me mandaron a hacer la denuncia de manera digital, básicamente no quisieron atenderme”, dijo la joven con total indignación.

También en UNA PARRILLA DE CAMINO CENTENARIO

Apenas se conoció el caso anterior, otra víctima del dúo se contactó con EL DIA para contar su mala experiencia, la cual también quedó registrada.

“Fuimos a comer a la parrilla “Lo de Jorge” (Camino Centenario, en Gonnet) y a la hora de pagar, no tenía la billetera. Revisando las cámaras, descubrimos la maniobras de estos dos tipos, los mismos que robaron en el Baxar”, relató Marcelo, otro de los damnificados.

“Después comprobé que retiraron dinero en la Shell y la YPF de 7 y 32, y realizaron un par de compras con tarjeta de crédito”, detalló la víctima.

“Todo eso pasó en menos de 40 minutos, tanto el hurto de la billetera , como las compras”, dijo.

Con mucha cautela

En las cámaras de seguridad aportadas por las víctimas se puede observar cómo los delincuentes llevan a cabo su accionar.

Al llegar al lugar, el hombre “bien vestido” se sienta en un lugar estratégico donde pueda tener personas detrás suyo a quienes pueda robar.

Luego, coloca su gran saco color azul en el respaldo de la silla, con el objetivo de poder tapar sus movimientos.

Después de simular que mira la carta por varios minutos, en un momento coloca sus manos detrás y, con extrema cautela, toma la billetera o cartera de los comensales.

Acto seguido, le pasa por debajo de la mesa los elementos sustraídos a su cómplice, que siempre está sentado frente a él, se pone su abrigo y ambos se retiran del lugar.