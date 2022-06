Alberto Fernández: "No me gustó lo que hizo Kulfas y no comparto lo que piensa”

Alberto Fernández se refirió a la salida de Matías Kulfas del Gabinete y lo hizo en duros términos para con el ex ministro de Producción, quien fuera echado del Gobierno por una diferencia con Cristina Kirchner sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que estará a cargo de Techint.

El presidente afirmó: “No me gustan los OFF, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías. Lo que piensa Matías, es lo que piensa él, no comparto lo que piensa Matías”, expresó el Presidente durante el brindis por el Día del Periodista en la Casa Rosada.

"Es un tema superado. El juez resolverá lo que tiene que hacer”, sostuvo en alusión a la citación testimonial que recibió el exfuncionario por parte del juez federal, Daniel Rafecas. Ante el magistrado recayó una de las denuncias de la oposición por el posible direccionamiento del gasoducto “Néstor Kirchner” y el titular del juzgado federal 3 de Comodoro Py convocó a Kulfas para este viernes a las 10 de la mañana.

LA RELACION CON CRISTINA

Consultado después sobre su relación con Cristina Kirchner, que atraviesa una fuerte interna en la cual no se dirigieron la palabra durante los últimos tres meses, Fernández aseguró que “con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que debemos tener, con lo cual con eso nunca tuve ningún temor y ninguna duda. Mi preocupación, en todo caso, es ver cómo el Gobierno funciona; pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas”.

Luego se refirió a Daniel Scioli: "Daniel es un gran amigo, lo hablé mucho con Sergio Massa, cuya opinión yo pondero particularmente”, dijo. Tras lo que también mencionó al también exministro Agustín Rossi, quien fue designado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y sumó: “Estoy feliz por el ingreso de Agustín, otro valor incalculable para mi gabinete”. Luego hizo un guiño a la Cristina Camaño, quien durante los últimos dos años y medio se desempeñó como interventora de la Inteligencia local. “Estoy inmensamente agradecido a Cristina Camaño porque el trabajo que ella hizo en la AFI ha sido de una magnitud incalculable”, agregó.