Enojo con Flybondi: un hombre tuvo que pagar $100 mil luego de que le cancelen el viaje

Un pasajero contó una conflictiva experiencia luego de unas vacaciones con su familia en Salta. Con su intención de poder regresar a Buenos Aires en la madrugada del martes, la empresa Flybondi le canceló el vuelo a último momento. Según le señalaron, el mismo se anuló por "cuestiones optativas" y no le quisieron dar una nueva fecha. Ante esto, tuvo que gastar 100 mil pesos para volver a su casa y destacó que iniciará acciones legales hasta las últimas consecuencias.

En diálogo con el medio El Tribuno, detalló: "Nuestro regreso estaba programado para las 7 AM y logré hacer el chek in para toda mi familia. Sin embargo alas 0:30 de hoy, recibií un correo de Flybondi con la cancelación del vuelo. A partir de ese momento, se terminaron todas las comunicaciones entre ellos y los pasajeros".

Además afirmó que nadie se hizo cargo y que tuvo que gastar una fortuna para un vuelo con Aerolíneas Argentinas para las 20 de este martes. "Me salió 80 mil pesos, sumado a los otros 20 mil de gasto de traslado, entre Ezeiza y Aeroparque, donde dejé el auto". Una vez que se suba a su vehículo, tendrá que viajar a Tandil donde actualmente vive junto a su familia. También le agradeció a la familia que le alquiló la casa durante sus vacaciones, ya que "me dijeron que no me cobraría por hoy y agradezco ese detalle. Hay mucha generosidad en Salta".

Y para cerrar, destacó que buscará que Flybondi se haga cargo de los daños generados: "El detalle del correo indicaba que fue una cancelación por cuestiones optativas. Es claramente una maniobra para que no haya vuelos y voy a ir hasta las últimas consecuencias".