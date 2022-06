VIDEO. Polina Piskova, la increíble historia de la rusa con acento cordobés que la rompió en La Voz

Una joven rubia y de 26 años llamada Polina Piscova sorprendió anoche al jurado de la Voz Argentina, y no sólo por sus dotes para el canto, lo cual lució interpretando el hitazo del grupo The White Stripes, "The Seven Nation Army", sino por su historia de vida. En su participación en el exitoso ciclo de Telefe, Piscova habló de cómo llegó de su Moscú natal a Córdoba, la provincia que tomó por adopción y con la cual ella ahora está fascinada a un punto tal que hasta adquirió la particular tonada cordobesa.

Según contó ante el prestigioso jurado, integrado por Lali Espósito, Ricardo Montaner y los hijos de este, Ricky y Mau, a los 13 años emigró a Canadá por una decisión de sus padres, para darle una mejor vida a ella y sus hermanos. Pero quiso el destino que unos cuantos años después, un día ella aterrizara en la provincia de Córdoba, en la Argentina.

"Me mudé con mi familia a Canadá a la edad de 13 años. Mis papás eligieron ese país para darnos a mí y a mi hermana un futuro con más educación. Hoy en día, hablo cuatro idiomas. Fue muy formativo, pero no era tan cálido como había sido mi infancia”, relató la participante en el clip de presentación.

“Durante la pandemia, fui a México de vacaciones, pero me terminé quedando porque estaba muy cansada del clima frío y de la gente fría. En México encontré ese futuro maravilloso que es la Argentina y sobre todo encontré a mi mejor amiga, Juli, que es de Córdoba. ¡Ya en México tomaba mate! ¡Se los robaba a mis amigos argentinos, que me enseñaron que el mate se comparte!”, contó. Y expresó: “Mi destino me llevo acá [refiriéndose a Córdoba], por la gente y por el amor a la cultura”.

"Tomé muchos riesgos en mi vida y en algunos momentos tuve mucho miedo, pero los superé. Ahora estoy acá y quiero ser algo inspirador para la gente, para que sepan que todo se puede lograr", sostuvo.

Luego, con la interpretación de "The Seven Nation Army", se metió a los Montaner en el bolsillo. Ellos enloquecieron con su voz y la versión de la canción que hiciera furor mundial hace casi 20 años.

No obstante, si bien Piscova impactó ayer por su presencia en la televisión abierta, su imagen en las redes sociales ya goza de cierta fama. Y es que por ejemplo en Instagram tiene unos 200 mil seguidores, y en Spotify ya reúne a unos 750 oyentes mensuales.

La historia de la cantante emocionó a Lali, quien le pidió si podía interpretar la estrofa de una canción en ruso. En tanto, Montaner le dijo: “Valoro tu valentía. Eres una extraordinaria cantante y tienes una luz muy especial”. Luego, refirió a la guerra en Ucrania. "Tu país está pasando un momento que está dividiendo la historia. Siento que eres una persona genuina y la música te da el derecho a poder levantar la mano en señal de libertad".

Polina, por su parte, se mostró agradecida con el jurado y respondió a los gestos de admiración y buena vibra. "Me tocan mucho esas palabras. Sobre todo, siendo una persona del mundo que quiere esa paz. Por eso aprendí idiomas, para entender mejor a la gente de otros países y para transmitir amor. Es muy doloroso lo que pasa en aquel lado del mundo, pero quiero enfocarme en lo bueno que yo puedo entregar". Una vez finalizada la presentación, la cantante rusa se inclinó por Mau y Ricky.