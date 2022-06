Camila, la nena platense que necesita una silla postural y su familia pide ayuda

Una familia en La Plata está realizando una campaña solidaridad para recaudar dinero, con el fin de comprarle una silla postural a Camila. Destacan que la niña tiene una que le prestaron, pero que no sirve para el traslado porque no se desarma: "La obra social Osecac no la quiere cubrir desde hace 3 años y nos rechaza los pedidos. Hemos llegado al punto de no poder levantarla de la cama al no tener donde sentarla", señaló Celeste, su mamá a El Día.

Además agregó que mucha gente intenta ayudarla con el fin de poder otorgarle una mejor calidad de vida a su hija: "No está yendo al colegio ni a rehabilitación por esta situación. No puede salir de casa porque Camila ya tiene 15 años, tiene parálisis cerebral y síndrome de west, lo que no le permite caminar".

Por su parte, dejó en claro que pudieron juntar el dinero de la mitad de la silla postural, que cuesta más de un millón de pesos: "Muchísima gente nos ha ayudado y llegamos a la mitad del valor, porque la silla es importada". Ante cualquier ayuda, se puede comunicar con el 2214369011. Y en caso de brindar solidaridad económica, sus padres dejaron los datos para depósitos por Mercado Pago:

CVU: 0000003100068699429223

Alias: demo.izar.sala.mp

CUIT/CUIL: 20328971268